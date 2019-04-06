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      Книги о российско-украинской войне: как их найти и почему стоит читать

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      С 2014 года ветераны АТО и ООС, волонтеры, врачи и журналисты пишут о том, что болит – о российско-украинской войне. Журналисты 24 канала встретились с киевской волонтеркой Анной Скориной, которая собирает такие книги, чтобы не растерять их.

      В личной библиотеке Анны более 400 книг. Первую из них волонтер приобрела в 2015 году, когда литературы о войне было еще не так много.

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      А уже после того, как украинские защитники начали возвращаться из горячих точек, они начали писать. Писали, чтобы реабилитировать, в первую очередь, себя.

      Мой парень воевал на Востоке. Мне хотелось его лучше понять, но и не сказать чего-то лишнего, не обидеть. Я поняла, что лучше об этом скажут книги,
      – рассказала девушка.

      В библиотеке Скориной книги написаны военными, волонтерами, переселенцами, писателями, журналистами – всеми, кого коснулась война. Чтобы о существовании этих книг узнало больше людей, Анна сделала в Facebook пост-аналитику, которую разместила под хештэгом #книги_про_війну.

      Ганна Скоріна
      Киевская волонтерка Анна Скорина

      "Когда я собирала эти книги и читала их, то сталкивалась с тем что люди не знают об их существовании. Не знают, как помочь своему отцу, брату, мужу, которые воевали", – отметила Анна.

      Эти книги и для тех, кто хочет хотя бы теоретически понять, что такое война. По ним можно проследить, как все происходило, увидеть взгляд солдат и понять, что влияло на те или иные события. А также сделать выводы на будущее.

      Журналист Максим Бутченко тоже начал писать, чтобы проанализировать, почему в Украину пришел "русский мир". Сначала это был обычный блог, впоследствии он превратился в три полноценных книги.


      Максим Бутченко

      Писатель объяснил, что, сочиняя о войне, авторы прежде всего общаются сами с собой. Для них это – своеобразная социальная терапия. Кроме того, это еще и терапия для общества, ведь обсуждая болезненные моменты люди ищут путь к исцелению.

      По-настоящему эти книги оценят уже через какое-то время, когда люди будут пытаться найти причины случившегося. Думаю, что эта литература станет формирующей сознание украинцев,
      – подчеркнул он.

      Кроме этого, большинство книг написано на русском. Это не случайно: так авторы пытаются донести правду до противника.

      blog_ava
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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Литература
      Источник: 24 канал
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