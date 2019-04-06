Книги про російсько-українську війну: як їх знайти та чому варто читати

З 2014 року ветерани АТО та ООС, волонтери, лікарі та журналісти пишуть про те, що болить – про російсько-українську війну. Журналісти 24 каналу зустрілися з київською волонтеркою Ганною Скоріною, яка збирає такі книги, аби не розгубити їх.

У особистій бібліотеці Ганни понад 400 книжок. Першу з них волонтерка придбала у 2015 році, коли літератури про війну було ще не так багато.

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А вже після того, як українські захисники почали повертатися із гарячих точок, вони почали писати. Писали, щоб реабілітувати, в першу чергу, себе.

Мій хлопець воював на Сході. Мені хотілося його краще зрозуміти, але й не сказати чогось зайвого, не образити. Я зрозуміла, що краще про це скажуть книги,

– розповіла дівчина.

В бібліотеці Скоріної книги написані військовими, волонтерами, переселенцями, письменниками, журналістами – всіма, кого торкнулась війна. Аби про існування цих книг дізналось більше людей, Ганна зробила у Facebook пост-аналітику, який розмістила під хештегом #книги_про_війну.



Київська волонтерка Ганна Скоріна

"Коли я збирала ці книги та читала їх, то стикалась з тим що люди не знають про їх існування. Не знають, як допомогти своєму батьку, брату, чоловікові, які воювали", – зазначила Ганна.

Ці книги й для тих, хто хоче хоча б теоретично зрозуміти, що таке війна. За ними можна простежити, як все відбувалося, побачити погляд солдатів й зрозуміти, що впливало на ті чи інші події. А також зробити висновки на майбутнє.

Журналіст Максим Бутченко теж почав писати, щоб проаналізувати, чому в Україну прийшов "русский мир". Спочатку це був звичайний блог, згодом він перетворився на три повноцінних книги.



Максим Бутченко

Письменник пояснив, що, пишучи про війну, автори насамперед спілкуються самі з собою. Для них це – своєрідна соціальна терапія. Крім того, це ще й терапія для суспільства, адже обговорюючи болючі моменти люди шукають шлях до зцілення.

По-справжньому ці книги оцінять вже через якийсь час, коли люди намагатимуться знайти причини того, що сталося. Думаю, що ця література формує свідомість українців,

– наголосив він.

Крім цього, більшість книг написана російською. Це не випадково: так автори намагаються донести правду до супротивника.