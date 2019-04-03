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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Найбільше визнання отримав від сепаратистських каналів, – Лев Скоп розповів про свої ікони

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      Художник, учасник Революції Гідності, волонтер Лев Скоп розповів про свої чудотворні ікони, спогади з Майдану та допомогу українським захисникам.

       – Вирішив товктитися з "Беркутом" 18 лютого. Я був на передовій каменюку кидав, шини палив. Коли поліз вперед, мені кричали: "Діду, не псуй патрони".

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      – Один Майдан я пройшов з початку до кінця, бо бачив бардак. Другий – так само. Я їхав не за владу, мене заділо, що якийсь бидлячий Путін може сумніватися у нашій приналежності до Євросоюзу.

      лев скоп ікони гонта митець допомога армії
      Український митець Лев Скоп 

      – На Майдані я малював не на гонті, а на дошках. Була символічна дошка, у якій палили дрова і я від них просив. Вони були різні, я малював на ходу.

      Що таке гонта? Це покрівельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок, драниць, плашок фігурної форми, які мають поздовжнє з'єднання. Як казав одного разу сам Лев Скоп, у гонти є особлива магія. Вона колись захищала церкву. Коли падав дощ, вона мокла і потім міняли накриття. Малюючи на ній, ми ніби даємо їй шанс захищати далі.

      – На дошках я малював конкретним людям. Коли були штурми, люди відправляли ікони додому. Зараз, коли зустрічаю людей, всі говорять про важливість тих ікон. Всередині було просто бажання поїхати на Схід. Проте мене заспокоювали, що на мирній території я зможу зробити більше.

      гонта скоп митець війна на донбасі
      Ікони Лева Скопа захищають на фронті 

      – За ікони ми купляємо тепловізори та цим рятуємо багато життів. Ми почали робити виставки на підтримку армії. За одну з перших ми купили двадцять бронежилетів. Мені розповідали, що моя ікона оберігала. Військових накривало мінами, а вона стояла непорушна. Про свої ікони дуже багато чудес чув.

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      – Я маю медаль за оборону Авдіївки, я малював для них велику ікону Богородицю. І навколо попадають кулі, а в неї ні. Найбільшу нагороду, яку отримав – це визнання від сепаратистських телеканалів. Там мене називають "пособником убийц". У російських ЗМІ пишуть, що я продаю ікони, купляю зброю та "вбиваю мирне населення".

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      Теги: Ми Новини культури Мистецтво Війна на Донбасі Релігія Євромайдан Беркут
      Джерело: 24 канал
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