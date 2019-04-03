Наибольшее признание получил от сепаратистских каналов, – Лев Скоп рассказал о своих иконах

Художник, участник Революции Достоинства, волонтер Лев Скоп рассказал о своих чудотворных иконах, воспоминаниях о Майдане и помощи украинским защитникам.

– Решил толкаться с "Беркутом" 18 февраля. Я был на передовой: каменюку бросал, шины жёг. Когда полез вперед, мне кричали: "Дед, не порти патроны".

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– Один Майдан я прошел с начала до конца, потому что видел бардак. Второй – так же. Я ехал не за власть, меня задело, что какой-то быдлячий Путин может сомневаться в нашей принадлежности к Евросоюзу.



Украинский художник Лев Скоп

– На Майдане я рисовал не на гонте, а на досках. Была символическая доска, в которой жгли дрова, и я от них просил. Они были разные, я рисовал на ходу.

Что такое гонта? Это кровельный материал в виде клинообразных дощечек, плашек фигурной формы, которые имеют продольное соединение. Как говорил однажды сам Лев Скоп, у гонты есть особая магия. Она когда-то защищала церковь. Когда падал дождь, она мокла, и потом меняли накрытие. Рисуя на ней, мы будто даем ей шанс защищать дальше.

– На досках я рисовал конкретным людям. Когда были штурмы, люди отправляли иконы домой. Сейчас, когда встречаю людей, все говорят о важности тех икон. Внутри было просто желание поехать на Восток. Однако меня успокаивали, что на мирной территории я смогу сделать больше.



Иконы Льва Скопа защищают на фронте

– За иконы мы покупаем тепловизоры, и этим спасаем множество жизней. Мы начали делать выставки в поддержку армии. За одну из первых мы купили двадцать бронежилетов. Мне рассказывали, что моя икона оберегала. Военных накрывало минами, а она стояла нетронутая. О своих иконах очень много чудес слышал.

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– Я имею медаль за оборону Авдеевки, я рисовал для них большую икону Богородицу. И вокруг попадают пули, а в нее нет. Наибольшую награду, которую получил – это признание от сепаратистских телеканалов. Там меня называют "пособником убийц". В российских СМИ пишут, что я продаю иконы, покупаю оружие и "убиваю мирное население".