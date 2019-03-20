В палатку, куда он пошел спать, попал снаряд: печальная история воина о смерти собрата

Боец 79 десантно-штурмовой бригады, участник АТО 2014-2015 годов Андрей Фармуга рассказал свои первые впечатления о Майдане, войне на Донбассе и трогательную историю о смерти своих собратьев, один из которых спас его жизнь.

– Мне кажется, ни один человек, пока он не попадет на войну, даже себе не может представить, что это такое те вещи, с которым ты встречаешься там.

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– Мой Майдан начался, пожалуй, как и для тысяч других людей, с кадров избиения студентов. Это вызвало яростное человеческое сопротивление. Когда мы только приехали поездом из Ивано-Франковска в Киев, то сразу пошли на Майдан. Самая первая моя мысль была – что это огромный муравейник: было очень много людей, стояло много палаток, все люди бегали. Сначала это казалось каким-то хаосом.



Майдан

– Среди людей, которые приезжают на Майдан, были те, кто ни разу не был в Киеве. Они выходили на вокзале и не знали куда дальше двигаться. Поэтому у нас родилась идея: мы на следующий день в информационном центре набрали много различной информационной продукции, в частности карт и поехали на вокзал. Там сделали плакаты "Если ты приехал на Майдан – тебе сюда". И каждый раз, когда прибывал поезд, к нам подходили люди. Во всех были разные настроения: одни говорили, что мы там дураки, а другие – благодарили и расспрашивали какую-то информацию.

– С 3 января на Майдане ежедневно были все сильнее обострения. И если сначала к радикальным действиям призывали больше молодежь, то когда пошли водометы и светошумовые гранаты – уже даже и старшее поколение сказало, что нужно не танцевать и петь, а готовиться к сопротивлению.

Интересно, что на Майдане можно было встретить совершенно разных людей, начиная от душевнобольных и заканчивая действительно гениями различных сфер. Мне доставляло страшное удовольствие, когда я на час-два, если не было каких неотложных дел, просто шел в народ, подходил к людям, знакомился с ними. Часто так я встречал писателя или художника. Там были очень интересные люди, которые творили что-то новое. Такое соучастие всех абсолютно людей вдохновляла и это дало общую поддержку, иначе Майдан определенно не выстоял бы.

– Обязанностью каждого мужчины является защита своей семьи, своей земли. Поэтому был только один вариант, когда объявили о мобилизации, я пошел в городской военкомат. Когда я увидел огромную очередь мужчин, мне это придало мотивации. Причем мужчины были разного возраста – начиная от совсем юных ребят и заканчивая пожилым дедом, который где-то полчаса говорил с работниками военкомата и рассказывал, что он вкусно готовит. Знаете, такие вещи запомнятся на всю жизнь.

– С военкомата я попал на Яворовский полигон. Меня не очень впечатлило, что я увидел, ведь я служил еще в 2000 году, когда в армии ходили в сапогах и шинели времен Первой мировой войны. Поэтому даже бушлаты, которые в то время были у нас, казались мне прогрессом. Хотя на самом деле состояние армии было жалким, хороших офицеров, что очень важно, осталось мало, потому что военная служба была непопулярной и люди пытались оттуда бежать.



Война на Донбассе

– Когда нас разделяли я с еще 13-ю парнями направился в Николаев, чтобы служить в семьдесят девятой мобильной бригаде. До войны я был программистом и не имел сильного физического здоровья, так что тяжелее ноутбука в то время ничего не поднимал. Тогда я удивился, подошел к командиру и спросил "вы посмотрите на меня, там же нужны сильные ребята". На что он мне ответил, что сейчас такое время, когда люди, кроме сильных, нужны еще и умные. Видимо, он меня отнес к этой категории и таким образом я оказался в десантной бригаде.

– Тогда Донецкий аэропорт – это еще был неким среднестатистическим объектом, которых было тогда много. Уже во время нашего пребывания там, он стал символом сопротивления.

Был один случай, который мне больше всего запомнился. К сожалению, двух человек, которые фигурируют в этом эпизоде, уже нет в живых. В то время мы жили на территории какой-то птицефермы в не очень человеческих условиях, хотя нас тогда это удовлетворяло. И вот однажды, когда мы спали – было где-то около трех часов ночи, мы услышали артиллерийские разрывы, причем большой калибр – где 120-150 мм. С каждым разом они становились все ближе и ближе, хотя мы практически не обратили на это внимание, потому что за два месяца мы уже привыкли к такому.

– Николай, мой собрат, начал нас всех будить, вытаскивать из палатки. Мы тогда неохотно надевали каски, другие вещи. И как только мы зашли в блиндаж, буквально где-то через 3 минуты в то место, где мы спали, попало прямое попадание большого калибра. С того места практически ничего не осталось.



Российско-украинская война

– Тогда мой еще один собрат Андрей пережил этот обстрел, но когда на следующий день их поселили на другую позицию, он вышел из наряда и пошел спать. В то время в палатку попал снаряд. Да, смерть его догнала. Это очень обидно.

Произошла еще одна печальная история с другим собратом Николаем, которому мы все обязаны жизнью. Он тогда как раз демобилизовался в Николаев, где он жил. Туда набирали новую полицию и он пошел туда работать. Однажды Николай вернулся домой и сказал, что плохо себя чувствует, лег спать и ночью его не стало. Знаете, эти вещи не проходят бесследно.

– Когда военные возвращаются с войны, важно понять, что они должны из одной среды вернуться в совершенно другую, где действуют совсем другие правила. На войне открыться можно только собратьям.

– Вообще очень много людей, даже среди волонтеров или психологов, которые пытаются как я это называю "нанести добро". То есть можно нанести телесные повреждения, а можно добро. Это когда некоторые люди, которые хотят очень искренне сделать для тебя что-то хорошее, иногда тем самым тебя еще больше травмируют.

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– Да и психологи разные. Я стараюсь собратьям об этом говорить и возвращать их обратно к нормальной жизни в гражданском обществе. Ведь никакие там картинки в этих случаях не работают. Я ребятам говорю, что когда мне было плохо, я сделал так и получил такой результат. Я даю вам эту информацию, а вы можете ею пользоваться или нет, но я свое дело сделал.

– Сейчас я занимаюсь не только психологической адаптацией, ресоциализацией, я еще являюсь секретарем областной Ассоциации участников АТО. Ко мне обращаются ребята с различными проблемами: невыдача удостоверения участника боевых действий, невозможность качественно пролечиться или еще какие-то даже бытовые вещи и я это решаю.

Я когда вернулся с войны, был очень разочарован самим обществом. Мне казалось, что те жертвы и смерти украинцы оценили не достойно и не сделали все, что было в их силах для того, чтобы изменить здесь страну.

– Однако в какое-то время у моего 10-летнего сына обнаружили рак крови и нам были нужны доноры, причем немедленно, потому что ребенок был в очень тяжелом состоянии. Я забросил в Facebook сообщение, что моему сыну нужны доноры, и все сразу начали звонить: сначала близкие знакомые, потом просто знакомые, а потом совершенно незнакомые люди, которые предлагали какую-то помощь.

– А на станцию ​​переливания крови пришло столько людей, что врачи им отказывали, потому что не имели достаточно ресурса. Это было приятным шоком, ведь я привык, что свои проблемы нужно решать самому, не надеясь на постороннюю помощь.

– Поэтому я не надеюсь, что за меня что-то сделает президент или премьер-министр, я верю в то, что Украину мы построим снизу вверх, а не сверху вниз. И чем больше людей будет это понимать и участвовать в каких-то мелких делах, тем быстрее у нас будет государство, о котором мы все мечтаем и за которое, собственно, погибли все эти ребята.