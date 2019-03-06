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      Операционным столом была кушетка из аэропорта: история медика, который спасал жизнь на Донбассе

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      Врач-хирург, подполковник медицинской службы, участник АТО 2014-2015 годов Дмитрий Лось рассказал, как помогали раненым украинским военным в Луганском аэропорту и чем заменяли анестезию во время сложных операций.

      – В последние дни мая мы ехали поездом в Харьков, откуда вертолетом доставляли на место дислокации врачей. Тогда еще такого четкого разграничения и громких боевых действий не было, но после нашего приезда начались активные действия в Славянске. Красные кресты пытались прятать, ведь их видно издалека. Можно было подвергнуть опасности и себя, и раненых, и военных.

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      – Мы ехали в сопровождении колонны боевой тактической группы сроком на пять дней. Тогда еще не знали, что едем в Луганский аэропорт. Мы туда заехали 14 июля, а с первого на второе августа нас сменила другая бригада.

      Луганськ

      Сопровождение медиков украинскими военными

      – Врачи и медики, которые были до меня в аэропорту, оборудовали импровизированный медицинский пункт. Они использовали медицинское оборудование, которое было в медпункте аэропорта. Там были лежаки, медикаменты из самолетов, и инструменты, которые они взяли с собой для пользования. Операционным столом у нас была кушетка, принесенная из медицинского пункта нового терминала.

      Не все из нашего коллектива могли работать по своей специальности. Например, у нас был анестезиолог, который не имел анестезионного оборудования, соответственно он не мог давать наркоз. Поэтому все оперативные вмешательства, которые мы там делали, осуществляли под местным обезболиванием.

      – Раненым не всегда давали наркотические обезболивающие, которые были у нас в небольшом количестве. Мы использовали их для операций, потому что местное обезболивающее для таких вмешательств не давало адекватной анестезии. Но все эти ребята, они мужественные военные и все выдержали. Если и были неприятные моменты в течение лечения, то все перенесли это.

      Дмитро Лось

      Врач-хирург в зоне АТО 2014-2015 годов Дмитрий Лось

      – Я знаю, кому мы не помогли. У нас умер один пациент из тех, кто был доставлен. Там были очень тяжелые травмы и он не выжил.

      Я не знаю, было ли это призвание, но я уверен, что если бы другой человек попал в то место и такие условия, то он работал бы максимально выкладываясь и делал все совершенно правильно в тех ситуациях, которые там были. Там нет никакого героизма, там есть работа в сложных условиях. Адаптировавшись к этим условиям, можно выполнять многое.

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      – Для любого врача, я думаю, лучшая благодарность – это люди, которые прошли через наше отделение и выздоровели, им стало лучше и они вернулись к своим семьям, к обычной жизни.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Волонтеры Новости Луганска Война Украина – Россия Операция Объединенных сил Мы
      Источник: 24 канал
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