Летят залпы, СБУ просит уехать, а мы остаемся: ошеломляющая история волонтеров на Донбассе

О благотворительной деятельности на востоке Украины, ремонте разрушенных помещений в Краматорске и проекте, который помогает малообеспеченным и многодетным семьям – рассказал соучредитель культурно-образовательного проекта "Строим Украину вместе" (СУР) Андрей Левицкий.

Зимой люди могли просто замерзнуть. Как все началось.

– Когда закончился Майдан, я потерял работу. Однажды вечером мне позвонили и предложили работу в Львовской образовательной фундации. Единственное, что я спросил: что мы будем делать. Один из тезисов, который мне запомнился: мы будем работать с молодежью на востоке Украины.

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– В июле 2014 года (две недели после освобождения Краматорска) наш тогдашний директор Виталий Кокор предложил поехать на восток в Краматорск. Посмотреть, что там происходит. Нас встретили друзья и сделали небольшую экскурсию. Мы увидели, что такое Краматорск после войны. Мы увидели разрушенные дома.

– Мы начали отстраивать наиболее пострадавший дом, который был в Краматорске. Правильнее сказать, реставрировать. Готовили дом к зиме. Это был сентябрь, и мы понимали, что зима близко. Там, где выбиты окна или нет балконов – люди могли просто замерзнуть.

Квартиры в Краматорске после действий оккупантов

Светлана. Это был разрыв шаблонов.

– В Краматорске мы никого не знали кроме нескольких друзей. Чтобы зайти в 9-этажный дом, надо было иметь хоть какие-то контакты. Одной из первых согласилась Светлана. Она согласилась, чтобы к ней приехали волонтеры из Львова и сделали ей какой-то ремонт. Это был разрыв шаблонов, когда в Краматорске работает жесткая пропаганда (пророссийская – 24 канал), а тут из Львова приезжают и делают ремонт.

То, что Светлана нас кормила всякими варениками, борщом – это одна история. Другое, когда мы начали расспрашивать, откуда она родом. Она рассказала, что родом из села возле Краматорска. Она прекрасно говорит на украинском языке. Были такие вечера перед отъездом, когда мы разговорились и начали петь украинские песни. Было впечатление, что мы сидим где-то во Львове.



Светлана

Местная молодежь. Настоящая команда.

– Первая группа наших волонтеров состояла из 20 человек. Если сравнивать с настоящим, то сейчас к нам приезжает полторы тысячи за год. Тогда мы понимали, что незнакомых будет сложно пригласить. К тому же, немного боялись, ведь это была ответственность (ответственность за волонтеров в связи с войной на Донбассе – 24 канал). Мы слышали выстрелы, недалеко от нас были блокпосты.

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– Тогда фактически мы приглашали только наших друзей и родственников. На первый лагерь приехал мой брат со своими одногруппниками. За то время нам удалось отремонтировать 22 квартиры.

Во время первого заезда волонтеры отремонтировали 22 квартиры в Краматорске

Каждый вечер мы приглашали местную молодежь к нам. В конце концов, получилось так, что нас было 20 из Львова, и 30-40 – местных. Мы жгли костер. Пели украинские песни. И это все в центре Краматорска, который только два месяца назад был освобожден от оккупантов.

– Перед нашим отъездом они пришли и сказали: слушайте, давайте что-то делать дальше, у нас такой коллектив, однако нам негде собираться. Мы им сказали искать какое-то помещение, где его арендовать. Так и создалась идея создания молодежного центра. Они нашли помещение в самом центре Краматорска. Местная молодежь и предприниматели поприносили нам мебель, технику. Первый молодежный центр был создан.

Волонтеры с востока и запада в Краматорске вместе отдыхают у костра

Прилетают залпы, СБУ просит уехать – мы остаемся.

– Год, как Краматорск был освобожден. Белый день. Прилетают залпы в центр города. Очень много людей пострадало. Очень много военных погибло. Нам друзья из СБУ говорят: ребята, пакуйте вещи, надо ехать.

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– Ясно, что мы сдружились с местными. И тут такой момент, что надо ехать. У нас в голове был бардак. Мы понимали: если уедем, то все, что мы говорили в течение года – что мы друзья и поддерживаем друг друга – станет реальным "кидаловом". Мы остаемся. В тот вечер в Краматорске в свободном доме нас ночевало где-то людей 50.

Это был шквал эмоций. Об опасности волонтерства в Краматорске.

– Сейчас я уже понимаю, что уже бы не поехал так. У нас были такие моменты, когда говорили, что наш свободный дом заминирован. Приезжали саперы, проверяли – оказывалось, что все нормально.

Я себе теперь думаю: у нас ничего там не было. Никакой охраны. Мы поехали туда, потому что был огромный шквал эмоций. Мы понимали, что это нужно делать. Когда мы впервые ехали в Краматорск, наши мобильные номера где-то пробились, и нам вызванивали-угрожали полночи: "Вы приедете в Краматорск, мы вас встретим и убьем".

Новый проект. Мастерская и помощь малообеспеченным.

– Идея создания мастерской возникла еще в 2015 году, когда я учился во Львовской бизнес-школе. К тому времени я понимал, что хотел создать мастерскую по изготовлению мебели. Это как одна часть. Другая часть – это должен быть коворкинг, где люди после работы могли прийти и поработать руками.



Андрей Левицкий в мастерской

20% дохода мастерская отдает на благотворительность

– Тогда я уже понимал, что мастерская не будет чистым бизнесом. Это будет социальный бизнес. Я понимал, что зарабатывая деньги, мы можем помогать кому-то. 20% чистого дохода мы отдаем на благотворительность. Мы передаем эти средства на проект "Добрый сосед". Этот проект направлен на помощь семьям, оказавшимся в кризисе (многодетные, малообеспеченные семьи). Волонтеры приезжают на несколько дней и помогают с ремонтом и обустройством.

Волонтеры приходят и помогают с ремонтом или обустройством жилья

Мне очень не нравится, что в нашей стране есть такой подход к работе: "О Боже, уже наконец-то пятница, можно отдохнуть". Я этого очень не люблю. Каждый из нас должен развиваться и двигаться. Как итог, каждому из нас нужно работать в своей сфере как можно лучше.