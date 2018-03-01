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Книгу умершего Задорнова запретили ввозить в Украину

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Книгу Задорнова запретили ввозить в Украину
Книгу Задорнова запретили ввозить в Украину / glavcom.ua

Госкомтелерадио не разрешил ввезти на территорию Украины четыре книги из России, одну из которых написал скандальный российский сатирик Михаил Задорнов.

5 декабря 2017 года Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 20-ти книг, изданных в России. А в начале февраля 2018 года – еще 3 книг, в которых присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин РФ

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Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, в "черный список" попали 4 новых книги. В частности, в выдаче разрешения на ввоз книг в Украину с территории РФ отказано ООО "Форс-Украина".

Под санкции попала книга Михаила Задорнова, Валентина Гнатюка и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега", Елизаветы Дворецкой "Ольга, княгиня военной удачи" и книга Николая Леонова, Алексея Макеева "Опасная масть" в количестве по 2 тысячи экземпляров каждая.

Также отказано ООО "Якаб Трейд" на ввоз книги Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век" в количестве 10 тысяч экземпляров.

Во всех этих книгах присутствует пропаганда государства-агрессора.

Отметим, Михаил Задорнов, который умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет из-за онкологического заболевания, не гнушался смеяться над трагическими событиями в Украине.

Теги: Новости Украины Новости России Санкции Российская пропаганда Книги
Источник: 24 Канал
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