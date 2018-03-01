Книгу померлого Задорнова заборонили ввозити в Україну

Держкомтелерадіо не дозволив ввезти на територію України чотири книги з Росії, одну з яких написав скандальний російсбкий сатирик Михайло Задорнов.

5 грудня 2017 року Державний комітет з телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну 20-ти книг, виданих у Росії. А на початку лютого 2018 року – ще 3 книги, у яких присутня пропаганда імперських геополітичних доктрин РФ

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Як повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо, до "чорного списку" потрапили 4 нові книги. Зокрема, у видачі дозволу на ввезення книг в Україну з території РФ відмовлено ТОВ "Форс-Україна".

Під санкції потрапила книга Михайла Задорнова, Валентина Гнатюка та Юлії Гнатюк "Руни Віщого Олега", Єлизавети Дворецької "Ольга, княгиня військової удачі" та книга Миколи Леонова, Олексія Макєєва "Небезпечна масть" у кількості по 2 тисячі примірників кожна.

Також відмовлено ТОВ "Якаб Трейд" на ввезення книги Андрія Десницького "Християнство. Справжнє. Росія, XXI століття" у кількості 10 тисяч примірників.

У всіх цих книгах присутня пропаганда держави-агресора.

Зазначимо, Михайло Задорнов, який помер 10 листопада 2017 року у віці 69 років через онкологічне захворювання, не цурався сміятися над трагічними подіями в Україні.