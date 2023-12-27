Суд обязал Князева заплатить штраф и конфисковал подарок.

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Заметьте ! Согласно Закону "О предотвращении коррупции", судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

Как сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Князев, в нарушение этого запрета, получил подарок в виде аренды квартиры по существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

Речь о площади квартиры 133 квадратных метра на Печерске за 1 тысячу гривен в месяц.

Суд обязал Князева уплатить штраф в 2550 гривен и конфисковал подарок в размере 906 600 гривен,

– говорится в сообщении.

Что известно о деле против Князева