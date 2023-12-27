Суд обязал Князева заплатить штраф и конфисковал подарок.
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Как сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Князев, в нарушение этого запрета, получил подарок в виде аренды квартиры по существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.
Речь о площади квартиры 133 квадратных метра на Печерске за 1 тысячу гривен в месяц.
Суд обязал Князева уплатить штраф в 2550 гривен и конфисковал подарок в размере 906 600 гривен,
– говорится в сообщении.
Что известно о деле против Князева
- В мае САП и НАБУ сообщили о разоблачении "масштабной коррупции" в Верховном Суде. Главе ВС Всеволоду Князеву и его сообщнику – адвокату объявили подозрения в получении взятки.
- Между руководством Верховного Суда и людьми, желающими "решить вопрос" в суде, работало посредником адвокатское объединение.
- Следователи обнаружили ряд контактов одного из собственников этого объединения с собственником фингруппы "Финансы и кредит", сопредседателем которой называют Константина Жеваго.
- ВС рассматривал дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo и решил оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям.
- Правоохранители "поймали с поличным" передачу второй части взятки, тогда же и задержали Князева.