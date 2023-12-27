Суд зобов'язав Князєва сплатити штраф та конфіскував подарунок.

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Зауважте! Згідно із Законом "Про запобігання корупції", суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Натомість, як повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, Князєв, порушуючи цю заборону, отримав подарунок у вигляді оренди квартири за суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

Мова про площу квартири 133 квадратних метри на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць.

Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2550 гривень та конфіскував подарунок у розмірі 906 600 гривень,

– ідеться у повідомленні.

Що відомо про справу проти Князєва