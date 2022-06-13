Свадьба состоялась 12 июня, на Троице. Брак военных зарегистрировал командир бригады.

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На Донбассе обручились 2 пары военных

На Троице в одном из городов Донбасса поженились 2 пары военнослужащих 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Обе пары невест встретились и полюбили друг друга на фронте.

Они решили объединить свои судьбы в районе ведения боевых действий. По закону военного времени брак засвидетельствовал и зарегистрировал командир Княжеской бригады полковник Александр Охрименко. Также он вручил молодоженам свадебные подарки и цветы.

Уважаемые мои боевые собратья! На самом деле, это большая честь для меня сегодня засвидетельствовать ваше желание стать семьями. Ваша любовь родилась в очень тяжелое для нашего государства время. Но говорят, в самые трудные времена рождаются самые сильные,

– заметил полковник.

Охрименко добавил, что он уверен, что чувство влюбленных, пережив испытание войной, с легкостью справятся со всеми жизненными проблемами.

"От себя лично и от личного состава нашей Княжеской бригады желаю вам счастья, уважаемые молодожены, взаимоуважения и взаимопонимания. Родите нам славных казаков и казачек, которые станут славным продолжением казацких родов!", - подытожил командир Княжеской бригады.

Смотрите фото со свадьбы на передовой / Фото 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого

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На свадьбе были и каравай, и первый брачный танец

Таинство венчания для невест провели капелланы 14 ОМБ отцы Игр и Юрий. В конце церемонии они благословили молодоженов на долгую и счастливую жизнь и вручили иконы.

Женихи принимали поздравления и подарки от главы местной ВГА, собратьев и друзей, которые пришли разделить с ними праздничное и радостное мгновение. Как и в мирное время, на фронтовой свадьбе были и первый свадебный танец, и каравай, и фотосессия.

"Желаем счастья, наши молодожены! Жизнь продолжается! Верим в вашу любовь и в нашу Победу! Слава Украине!", - подытожили в 14 ОМБ имени князя Романа Великого.

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