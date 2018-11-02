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      Кнопкодавство в Раде началось еще с "Партии регионов", – депутат

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      Кнопкодавство является катастрофически плохим явлением, поскольку разрушает доверие к парламенту. Если парламент принимает законы с нарушением процедуры и фактически фальсификацией голосования, то депутаты не могут претендовать на какое-то уважение в обществе.

      Об этом рассказал народный депутат Андрей Ильенко в прямом эфире 24 канала.

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      Как отметил Ильенко, он лично никогда ни за кого не голосовал. "Я не единственный, у депутатов от "Свободы" также не зафиксировано ни одного факта кнопкодавства", – подчеркнул он.

      Когда-то так же все бороться с кнопкодавством в "Партии регионов", а потом часть этих людей, придя к власти, уже после Майдана, начала заниматься кнопкодавством, иногда даже превосходя их предшественников-регионалов. К сожалению, кнопкодавство является выгодным для многих депутатов, которые имеют проблемы с посещаемостью,
      – ответил нардеп.

      "Теперь нужно понимать, что все законы, которые принимались с помощью кнопкодавства, могут быть отменены Конституционным судом. Депутаты, которые занимаются кнопкодавством, загоняют нашу страну в правовую катастрофу, ведь это несет колоссальное влияние на результаты голосования", – прокомментировал Ильенко.

      По словам нардепа, в Верховной раде 10 лет назад была поставлена система с сенсорной кнопкой, но ее просто не включили. Для этого (системы борьбы с кнопкодавством – 24) не нужно решение парламентного комитета, достаточно распоряжения председателя ВРУ и эта система заработает.

      "Есть много депутатов, которых поймали на кнопкодавстве, их фамилии известны всем, ведь есть организации, которые следят за этим. К сожалению, ни одна политическая карьера не закончилась из-за кнопкодавства, эти люди дальше работают в парламенте", - подтвердил Ильенко.

      И добавил, что пока это не начнет иметь определенные последствия, провоцирование такого поведения будет и в дальнейшем.

      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Андрей Ильенко Законодательство
      Источник: 24 Канал
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