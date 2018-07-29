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Кто из нардепов попал в рейтинг самых частых "кнопкодавов": неожиданные данные

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Депутаты ушли в отпуск, но общественность продолжает анализировать их работу. За два месяца – апрель и май – на голосовании коллег поймали 55 нардепов. Они давили чужие кнопки аж 231 раз. И побили антирекорд, установленный в ноябре прошлого года.

Общественное движение "Честно" составило доску позора тех, кто чаще всего кнопкодавит.

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Больше всего спалились на горячем в "Блоке Петра Порошенко". В президентской фракции–- 43 законодателя, которые хотя бы раз проголосовали за соседа. Самым активным оказался Андрей Шинькович – 47 раз. Успевает и в телефоне посидеть, и за себя кнопку нажать, и за соседа, что интересно все за десять секунд.


Андрей Шинькович

Вторая по численности в Верховной Раде – фракция "Народный фронт". И она же является второй по количеству нечистых на руку парламентариев – 29. Главным среди кнопкодавов во фракции является друг Арсения Яценюка Андрей Иванчук. По меньшей мере, 29 раз депутат не удержался и воспользовался чужой карточкой.


Андрей Иванчук

24 депутата, которые входят в состав группы "Возрождение", и 20 из них знают, что такое кнопкодавство на практике. А это – почти все. Кстати, именно в этой политической силе скрывается лидер антирейтинга Антон Яценко. 82 раза его рука потянулась за чужой карточкой.


Антон Яценко

В "Оппозиционном блоке" движение "Честно" насчитало 16 нечестных депутатов. Выделился среди них Дмитрий Колесников. На его счету – 8 голосований за соседа. А в "Воля народа" прославились 7 депутатов. Наибольшим кнопкодавом у них оказался председатель группы Ярослав Москаленко. Среди радикалов свои репутации одновременным голосованием коллег запятнали 9 депутатов. Самым активным был Василий Амельченко.

Примечательно, что в антирейтинге "Честно" нет двух политических сил, а именно "Батькивщины" и "Самопомочи". Эксперты отметили, что члены этих фракций не были замечены в кнопкодавстве. Но, возможно, их просто не зафиксировали.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада
Источник: 24 канал
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