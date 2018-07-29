Хто з нардепів потрапив у рейтинг найчастіших "кнопкодавів": неочікувані дані

Депутати пішли у відпустку, але громадськість продовжує аналізувати їхню роботу. За два місяці – квітень і травень – на голосуванні за колег впіймали 55 нардепів. Вони тиснули чужі кнопки аж 231 раз. І побили антирекорд, встановлений торік у листопаді.

Громадський рух "Чесно" склав дошку ганьби тих, хто найчастіше кнопкодавить.

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Найбільше спалилися на гарячому у "Блоці Петра Порошенка". У президентській фракції – 43 законотворці, які бодай раз проголосували за сусіда. Найактивнішим виявився Андрій Шинькович – 47 разів. Встигає і в телефоні посидіти, і за себе кнопку натиснути, і за сусіда, що цікаво все за десять секунд.



Андрій Шинькович

Друга за чисельністю у Верховній Раді – фракція "Народний фронт". І вона ж є другою за кількістю нечистих на руку парламентаріїв – 29. Головний серед кнопкодавів у фракції є друг Арсенія Яценюка Андрій Іванчук. Щонайменше, 29 разів депутат не стримався і скористався чужою карткою.



Андрій Іванчук

24 депутата входять до складу групи "Відродження", і 20 з них знають, що таке кнопкодавство на практиці. А це – майже всі. До речі, саме в цій політичній силі ховається лідер антирейтингу Антон Яценко. 82 рази його рука потягнулася за чужою карткою.



Антон Яценко

В "Опозиційному блоці" рух "Чесно" нарахував 16 нечесних депутатів. Виділився серед них Дмитро Колєсніков. На його рахунку – 8 голосувань за сусіда. А у "Волі народу" прославилися 7 депутатів. Найбільшим кнопкодавом у них виявився голова групи Ярослав Москаленко. Серед радикалів свої репутації одночасним голосуванням за колег заплямували 9 депутатів. Найактивнішим був Василь Амельченко.

Примітно, що у антирейтингу "Чесно" немає двох політичних сил, асаме "Батьківщини" і "Самопомочі". Експерти зазначили, що члени цих фракцій не були помічені у кнопкодавстві. Але, можливо, їх просто не зафіксували.