Кнопкодавство в Раді розпочалося ще з "Партії регіонів", – депутат

Кнопкодавство є катастрофічно поганим явищем, оскільки руйнує довіру до парламенту. Якщо парламент приймає закони з порушенням процедури та фактично фальсифікацією голосування, то депутати не можуть претендувати на якусь повагу в суспільстві.

Про це розповів народний депутат Андрій Іллєнко у прямому ефірі 24 каналу.

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Як зазначив Іллєнко, він особисто ніколи ні за кого не голосував. "Я не єдиний, у депутатів від "Свободи" також не зафіксованого жодного факту кнопкодавства", – наголосив він.

Колись так само всі боролися з кнопкодавством від "Партії регіонів", а потім частина цих людей, прийшовши до влади вже після Майдану, почала займатися кнопкодавством, інколи навіть перевершуючи їх попередників-регіоналів. На жаль, кнопкодавство є вигідним для багатьох депутатів, які мають проблеми з відвідуваністю,

– відповів нардеп.

"Тепер потрібно розуміти, що всі закони, які приймалися з допомогою кнопкодавства, можуть бути скасовані Конституційним судом. Депутати, які займаються кнопкодавством заганяють нашу країну в правову катастрофу, адже це несе колосальний вплив на результати голосування", – прокоментував Іллєнко.

За словами нардепа, у Верховній раді 10 років тому була поставлена система з сенсорною кнопкою, але її просто не увімкнули. Для цього (системи боротьби з кнопкодавством – 24) не потрібно рішення парламентного комітету, достатньо розпорядження голови ВРУ і ця система запрацює.

"Є багато депутатів, які спіймали на кнопкодавстві, їхні прізвища відомі всім, адже є організації, які слідкують за цим. На жаль, жодна політична кар’єра не закінчилася через кнопкодавство, ці люди далі працюють в парламенті", – підтвердив Іллєнко.

І додав, що поки це не почне нести певні наслідки, провокування такої поведінки буде.