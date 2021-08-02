У Владимира Зеленского сообщили, что 22 августа с участием президента состоится вручение награды "Национальная легенда Украины".

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Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу,

– отметили в Офисе Президента.

Награду будут вручать также тем, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Зеленский, выступая в ходе форума "Украина 30", добавил, что наградой "будут награждать гениев Украины и аплодировать им тогда, когда им нужно".

Глава государства подчеркнул, что с 1991 года независимость Украины формировали личности, которые известны всем, "и благодаря которым все знают об Украине". В пример президент назвал Валерия Лобановского, Богдана Ступку, Николая Амосова, Бориса Патона, Леонида Каденюка, Леонида Быкова и других.

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