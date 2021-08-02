У Володимира Зеленського повідомили, що 22 серпня за участю президента відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України".

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Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові,

– зазначили в Офісі Президента.

Відзнаки вручатимуть також тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я та провадить активну благодійну й громадську діяльність.

Зеленський, виступаючи під час форуму "Україна 30", додав, що відзнака "вшановуватиме геніїв України й аплодуватиме їм тоді, коли їм потрібно".

Глава держави наголосив, що з 1991 року незалежність України формували особистості, які відомі всім, "і завдяки яким всі знають про Україну". У приклад президент назвав Валерія Лобановського, Богдана Ступку, Миколу Амосова, Бориса Патона, Леоніда Каденюка, Леоніда Бикова та інших.

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