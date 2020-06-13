Мариуполь 13 июня празднует шестую годовщину своего освобождения от российских оккупантов. Специально к празднику в свободном городе устроили автопробег, в котором приняли участие горожане, а также бойцы "Азова" на военной технике.

Участие бойцов бывшего добровольческого батальона является символичным, ведь именно он в 2014 году сделал едва ли не ключевой вклад в освобождение города. Об акции пишет издание 0629.

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В городе празднично относятся этому дню. Каждый год здесь устраивают парады, концерты, фестивали и многие другие массовые мероприятия. В этом году из-за пандемии коронавируса решили провести автопробег.

Участие в нем, кроме бойцов "Азова", принимали также и другие добровольцы, волонтеры, военные и активисты. Большинство из них местные – те, кто в 2014 году стали на защиту родного города. Своеобразной изюминкой автопробега стало участие в нем военных автомобилей.

Автопробег начался в Приморском районе города и прошел по улицам всех четырех районов. Горожане приветствовали автопробег в вышиванках и с украинскими флагами.

Автопробег к годовщине освобождения Мариуполя: смотрите фото

К слову, поздравили мариупольцев не только бойцы "Азова". Так, оркестр 10 горно-штурмовой бригады играл специально для горожан.

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Освобождение Мариуполя: коротко

Ожесточенные бои за Мариуполь в 2014 году продолжались более месяца – с 6 мая до 13 июня. Все это время боевики буквально уничтожали город, сожгли, в частности, здания ГУ внутренних дел и горсовета.

В ночь на 13 июня в 3:50 украинские войска возобновили антитеррористическую операцию в городе. Уже вскоре они смогли освободить город от российских сил. Вместе с тем была выполнена ключевая задача – во время операции по освобождению города не пострадал ни один гражданский.