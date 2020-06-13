Маріуполь 13 червня святкує шосту річницю свого звільнення від російських окупантів. Спеціально до свята у вільному місті влаштували автопробіг, в якому взяли участь містяни, а також бійці "Азову" на військовій техніці.

Участь бійців тогочасного добровольчого батальйону є символічною, адже саме він у 2014 році зробив чи не ключовий внесок у звільнення міста. Про акцію пише видання 0629.

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У місті доволі святково ставляться до відзначення цього свята. Щороку тут влаштовують паради, концерти, фестивалі й багато інших масових заходів. Цього року через пандемію коронавірусу вирішили провести автопробіг.

Участь у ньому, крім бійців "Азову", брали також і інші добровольці, волонтери, військові й активісти. Більшість з них місцеві – ті, хто у 2014 році стали на захист рідного міста. Своєрідною родзинкою автопробігу стала участь в ньому військових автомобілів.

Автопробіг розпочався в Приморському районі міста й пройшов вулицями усіх чотирьох районів. Фінальною точкою був Драматичний театр. Містяни вітали автопробіг у вишиванках і з українськими прапорами.

Автопробіг до річниці звільнення Маріуполя: дивіться фото

До слова, привітали маріупольців не лише бійці "Азову". Так, оркестр 10 гірсько-штурмової бригади заграв спеціально для містян.

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Запеклі бої за Маріуполь у 2014 році тривали впродовж понад місяця – з 6 травня до 13 червня. Увесь цей час бойовики буквально знищували місто, спаливши, зокрема, будівлі ГУ внутрішніх справ і міськради.

В ніч проти 13 червня о 3:50 українські війська поновили антитерористичну операцію в місті. Вже невдовзі вони змогли звільнити місто від російських сил. Разом з тим було виконано ключове завдання – під час операції зі звільнення міста не постраждав жоден цивільний.