Фото и "поздравления" на своей странице в фейсбуке написал Демьян Ганул. Он напомнил, что день народного единства празднуют и на территории ЛНР и ДНР.

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Как объяснил Ганул, активисты решили оставить "подарок" под посольством России, чтобы напомнить о преступлениях Кремля. Речь идет об оккупации Крыма и войне на Донбассе.

Эти гробы символизируют смерть российских наемников на украинском востоке. Выметайтесь из Украины, вам здесь не рады, празднуйте свое единение на Колыме, а не на украинской земле,

– подчеркнул Демьян Ганул.

Надписи на гробу сделали на русском языке, чтобы "те, кому это адресовано, без проблем могли прочесть".

Активисты принесли гроб к российскому консульству в Одессе / Фото Демьяна Ганула

Надпись на гробу сделали по-русски / Фото Демьяна Ганула

Заметим, что 4 ноября в оккупированный Крым прибыл и глава Кремля Владимир Путин. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы.

В России 4 ноября отмечают день народного единства, который с 2014 года де-факто перенесли и на аннексированный Крым. Этот праздник в России отмечают с 2005 года – он пришел на смену Дню согласия и примирения, который праздновали 7 ноября с 1996 по 2004 год и который, в свою очередь, заменил собой день годовщины Октябрьской революции.

Полный текст публикации Демьяна Ганула:

Сегодня в РФ отмечают день народного единства. Отмечают его также в марионеточных псевдореспубликах ЛНР и ДНР.

Сегодня мы посетили консульство Мордора в Одессе и оставили "подарки", чтобы напомнить о преступлениях России – развязанной войне на востоке и аннексии Крыма. Эти гробы символизируют смерть российских наемников на украинском востоке. Выметайтесь из Украины, вам здесь не рады, празднуйте свое единство на Колыме, а не на украинской земле!

Надписи на будущем доме для российских военных, которые убивают украинцев, сделаны на русском языке, чтобы те, кому это адресовано, могли прочитать без проблем.

Смерть Врагам!