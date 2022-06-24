Россияне не тушат огонь

Пожар случился на законсервированной свалке в районе улицы Флотской. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, на 24 июня огонь пылает уже 3 день.

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Третий день дым и вонь окутывает Приморский район города. Пожар на свалке ежесекундно выбрасывает в воздух множество химического яда, который вдыхают горожане,

– рассказал чиновник.

Российские кафиры не гасят пожар, поскольку не обладают для этого необходимыми мощностями. Андрющенко подчеркнул, что последствия этого игнорирования будут катастрофическими. Хуже всего то, что модульные дома для мариупольцев строят очень близко к свалке. Расстояние составляет всего лишь 1,5 километра.

"Вся забота кафиров в одном флаконе", - отметил советник мэра.

Смотрите видео с пожара свалки в Мариуполе:

Обратим внимание, что эти модульные дома россияне будут для того, чтобы использовать как "живой щит". Ведь всего за 200 – 300 метров они обустраивают фортификационные сооружения, чтобы защищаться от Вооруженных Сил Украины.

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Последние новости из разрушенного Мариуполя

Российские кафиры массово выезжают из Мариуполя в сторону Запорожья. Они кичатся, что едут захватывать город. А вокруг Мариуполя остались кадыровцы и дагестанцы, занимающиеся бандитизмом.

Сейчас в городе остаются более 100 тысяч населения. 90% инфраструктуры – разрушены, продуктов и питьевой воды нет. Жителям некоторых улиц приходится жить в подвалах, ведь их квартиры разбомблены. Уехать из Мариуполя невозможно.

1 июня в городе прекратили выдавать гуманитарную помощь, поэтому мариупольцы, которые не могут работать, вынуждены выпрашивать пищу . Более того, в воображении россиян люди с инвалидностью и пожилые люди должны самостоятельно прийти за едой, иначе ее не дадут.

При этом выдают "гуманитарку" рядом с магазином, где устроили морг. Следовательно, там стоит постоянная трупная вонь.

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