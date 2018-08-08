Ко Дню независимости "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда: направления и расписание

На выходные по случаю Дня независимости украинцы будут иметь возможность больше путешествовать по Украине железной дорогой – "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда.

Как информирует пресс-служба "Укрзализныци", речь идет о назначении 4 дополнительных поездов.

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Поезд № 177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 5:27 и прибытием в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении поезд отправится из Хмельницкого в 14:04 и прибудет в Киев в 20:43.

Поезд № 179 Киев – Днепр будет отправляться 24 и 26 августа из Киева в 08:20 и прибывать в Днепр в 17:58.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 23 и 27 августа с отправлением из Киева в 7:28 и прибытием в Ковель в 16:53. В обратном направлении из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 243/244 Киев – Львов будет курсировать 24 и 26 августа. Из Киева он будет выезжать в 5:18 и прибывать во Львов в 14:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 09:40 и прибывать в столицу в 19:05.



"Укрзализныця" запустила 4 дополнительных поезда ко Дню независимости

День независимости Украины 24 августа является государственным выходным и в этом году он приходится на пятницу.