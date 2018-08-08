До Дня незалежності "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди: напрямки і розклад

На вихідні з нагоди Дня незалежності українці матимуть можливість більше подорожувати по Україні залізницею – "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди.

Як інформує прес-служба "Укрзалізниці", йдеться про призначення 4 додаткових поїздів.

Читайте також: Україна планує припинити залізничне сполучення з Росією

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 24 і 26 серпня з відправленням із Києва о 5:27 і прибуттям до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку поїзд вирушить з Хмельницького о 14:04 і прибуде до Києва о 20:43.

Поїзд № 179 Київ – Дніпро відправлятиметься 24 і 26 серпня з Києва о 08:20 і прибуватиме до Дніпра о 17:58.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель відправиться в рейси 23 і 27 серпня з відправленням із Києва о 7:28 і прибуттям до Ковеля о 16:53. У зворотному напрямку із Ковеля поїзд вирушить об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів курсуватиме 24 і 26 серпня. З Києва він виїжджатиме о 5:18 та прибуватиме до Львова о 14:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні о 09:40 і прибуватиме до столиці о 19:05.



"Укрзалізниця" запустила 4 додаткові поїзди до Дня незалежності

День незалежності України 24 серпня є державним вихідним і цьогоріч він припадає на п'ятницю.