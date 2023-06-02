Президент Украины рассказал об этом на пресс-конференции в Киеве 2 июня. Это произошло после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, пишет 24 Канал.
Важно Сигнал по F-16 и коалиция Patriot, – Зеленский заявил о решительной поддержке партнеров
Что известно о заявлении Зеленского по поводу "коалиции Patriot"
Владимир Зеленский заметил, что с инициативой о "коалиции Patriot" посещал Молдову, в частности, саммит Европейского политического сообщества.
У нас (в Молдове – 24 Канал) были очень важные разговоры с Германией, Данией, Нидерландами… Я говорил в основном со странами, с которыми мы говорили об авиационной коалиции. Нам точно это нужно. Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно,
– заявил президент Украины.
По его словам, задача Украины – не 70 – 75% поражения, а 100%.
"Да, это амбициозная цель, она очень непростая из-за Patriot. И не только из-за Patriot, из-за очереди за Patriot, но и с ракетами к ним большой дефицит", – объяснил Зеленский.
Кроме того, украинский лидер заверил, что важно предотвратить обход санкций.
"Есть государства в мире и в Европе, которые, хотят или нет, помогают обходить санкции. Я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить санкции, потому что это позволяет (России – 24 Канал) увеличить производство ракет", – пояснил Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, борьба с обходом санкций тоже входит в задачу этой коалиции.
Что известно о "коалиции Patriot"
- 1 июня Владимир Зеленский заявил, что террор России ракетами способны преодолеть коалиции истребителей и средств противовоздушной обороны. Об этом президент сказал в День защиты детей, в день, когда в результате обстрела россиян в Киеве погибла 9-летняя девочка.
- Украинский лидер предложил Европе решение, которое покончит с "атаками на украинские города". В частности, решающими является коалиция Patriot, которая прекратит российский шантаж баллистическими ракетами, и коалиция современных истребителей.
- Следует отметить, что в коалицию истребителей вошли восемь стран. Речь идет о Великобритании, Нидерландах, Польше, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции.