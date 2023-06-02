Президент України розповів про це на пресконференції у Києві 2 червня. Це трапилось після зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом, пише 24 Канал.
Важливо Сигнал щодо F-16 і коаліція Patriot, – Зеленський заявив про рішучу підтримку партнерів
Що відомо про заяву Зеленського щодо "коаліції Patriot"
Володимир Зеленський зауважив, що з ініціативою про "коаліцію Patriot" відвідував Молдову, зокрема, саміт Європейської політичної спільноти.
У нас (в Молдові – 24 Канал) були дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами… Я говорив в основному з країнами, з якими ми говорили про авіаційну коаліцію. Нам точно це треба. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно,
– заявив президент України.
За його словами, завдання України – не 70–75% ураження, а 100%.
"Так, це амбітна мета, вона дуже непроста через Patriot. І не тільки через Patriot, через чергу за Patriot, а й з ракетами до них великий дефіцит", – пояснив Зеленський.
Окрім того, український лідер запевнив, що важливо запобігти обходу санкцій.
"Є держави у світі та в Європі, які, хочуть чи ні, допомагають обходити санкції. Я почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити санкції, тому що це дозволяє (Росії – 24 Канал) збільшити виробництво ракет", – пояснив Володимир Зеленський.
За словами президента України, боротьба з обходом санкцій теж входить до завдання цієї коаліції.
Що відомо про "коаліцію Patriot"
- 1 червня Володимир Зеленський заявив, що терор Росії ракетами здатні подолати коаліції винищувачів та засобів протиповітряної оборони. Про це президент сказав у День захисту дітей, у день, коли внаслідок обстрілу росіян у Києві загинула 9-річна дівчинка.
- Український лідер запропонував Європі рішення, яке покінчить з "атаками на українські міста". Зокрема, вирішальними є коаліція Patriot, яка припинить російський шантаж балістичними ракетами, та коаліція сучасних винищувачів.
- Варто зазначити, що у коаліцію винищувачів увійшли вісім країн. Мовиться про Велику Британію, Нідерланди, Польщу, Данію, Швецію, Бельгію, Португалію та Францію.