Президент України розповів про це на пресконференції у Києві 2 червня. Це трапилось після зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом, пише 24 Канал.

Важливо Сигнал щодо F-16 і коаліція Patriot, – Зеленський заявив про рішучу підтримку партнерів

Що відомо про заяву Зеленського щодо "коаліції Patriot"

Володимир Зеленський зауважив, що з ініціативою про "коаліцію Patriot" відвідував Молдову, зокрема, саміт Європейської політичної спільноти.

У нас (в Молдові – 24 Канал) були дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами… Я говорив в основному з країнами, з якими ми говорили про авіаційну коаліцію. Нам точно це треба. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно,

– заявив президент України.

За його словами, завдання України – не 70–75% ураження, а 100%.

"Так, це амбітна мета, вона дуже непроста через Patriot. І не тільки через Patriot, через чергу за Patriot, а й з ракетами до них великий дефіцит", – пояснив Зеленський.

Окрім того, український лідер запевнив, що важливо запобігти обходу санкцій.

"Є держави у світі та в Європі, які, хочуть чи ні, допомагають обходити санкції. Я почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити санкції, тому що це дозволяє (Росії – 24 Канал) збільшити виробництво ракет", – пояснив Володимир Зеленський.

За словами президента України, боротьба з обходом санкцій теж входить до завдання цієї коаліції.

Зверніть увагу! В Україні є дві установки ППО Patriot. Одну – надали Сполучені Штати, іншу – Німеччина та Нідерланди разом.

Що відомо про "коаліцію Patriot"