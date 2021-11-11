Теперь глава чешского государства должен обратиться к министрам, которые увольняются, с просьбой выполнять полномочия вплоть до формирования нового кабинета. Об этом информирует "Чешское радио".

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Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту прошение об отставке, президент принял его. Мы признаем, что коалиция пяти партий, которая насчитывает 108 депутатов, победила,

– сказал Андрей Бабіш.

Что этому предшествовало

Накануне вечером 10 ноября спикером нижней палаты избрали лидера партии "TOP 09" Маркету Пекарову Адамову.

Ее партия является одной из пяти политических сил, которые сформировали новое парламентское большинство. Новое правительство было поручено собрать политологу Петру Фиали, лидеру Гражданской демократической партии.

Политсила Андрея Бабиша "АНО" потерпела поражение в голосовании и не стала бороться за право сформировать новое правительство.

Обратите внимание! Андрей Бабиш ранее отказался от планов бороться за право сформировать свое правительство из-за того, что ни одна партия не хочет создавать с ним коалицию.

Бабиш передал Земану письмо с решением уйти в отставку: смотрите видео