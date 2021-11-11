Тепер глава чеської держави має звернутися до міністрів, які звільняються, з проханням виконувати повноваження аж до формування нового кабінету. Про це інформує "Чеське радіо".

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Уряд вирішив піти у відставку. Я направив президентові прохання про відставку, президент прийняв його. Ми визнаємо, що коаліція п'яти партій, яка налічує 108 депутатів, перемогла,

– сказав Андрей Бабіш.

Що цьому передувало

Напередодні 10 листопада спікером нижньої палати обрали главу "TOP 09" Маркету Пекарову Адамову.

Її партія є однією з п'яти політичних сил, які сформували нову парламентську більшість. Новий уряд було доручено зібрати політологу Петру Фіалі, лідеру Громадянської демократичної партії.

Політсила Андрея Бабіша "АНО" зазнала поразки та не виборюватиме право сформувати новий уряд.

Зверніть увагу! Андрей Бабіш раніше відмовився від планів боротися за право сформувати свій уряд через те, що жодна партія не хоче створювати з ним коаліцію.

Бабіш передав Земану листа з рішенням піти у відставку: дивіться відео