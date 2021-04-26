Сергей Притула заявил, что избиратели партии "Голос" против ее коалиции с другими политсилами. Такая вероятность, по словам политика, их разочаровывает.

Избиратели "Голоса" – это те, которые хотят в Европу, но не голосовали за "Европейскую Солидарность" Петра Порошенко, и те, что желают обновления властных элит, однако против "Слуги народа" Владимира Зеленского. Об этом Притула заявил в интервью.

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Нам в таком балансе очень удобно, и мы хотели бы двигаться так и дальше. Поэтому, когда руководство партии начинает какой-то разговор о вероятных коалиции и тому подобное, мы видим в том большой вред, потому что это разочаровывает наших сторонников, которые еще остались,

– заявил политик.

Руководство "Голоса" превратилось в Брежнева

По словам Притулы, руководство партии быстро превратилось в Брежнева. Из "Голоса", мол, хотят сделать типичную украинскую партию, которая в межвыборный период не делает ничего, кроме того, что получает госфинансирование. В то же время за 3 месяца она вспоминает, что на носу парламентская или местная кампания.

Притула подчеркнул, что вместе с коллегами хочет развивать партию в межвыборный период.

"Я общаюсь с представителями разных политсил в разных регионах Украины. Мы не знаем, будут ли парламентские выборы очередными или досрочными, нам надо отталкиваться от действующего рейтинга и думать, как его повышать и как заручиться поддержкой союзников на местах", – пояснил политик.

Обратите внимание! Глава "Голоса" Кира Рудик заявила, что представители "Слуги народа" периодически ведут переговоры по коалиции. В то же время председатель "слуг" Александр Корниенко заверил, что создание коалиции не обсуждают, однако сотрудничество существует.