Коалиция разочаровывает сторонников "Голоса", – Притула
Сергей Притула заявил, что избиратели партии "Голос" против ее коалиции с другими политсилами. Такая вероятность, по словам политика, их разочаровывает.
Источник:"РБК-Украина"
Избиратели "Голоса" – это те, которые хотят в Европу, но не голосовали за "Европейскую Солидарность" Петра Порошенко, и те, что желают обновления властных элит, однако против "Слуги народа" Владимира Зеленского. Об этом Притула заявил в интервью.
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Нам в таком балансе очень удобно, и мы хотели бы двигаться так и дальше. Поэтому, когда руководство партии начинает какой-то разговор о вероятных коалиции и тому подобное, мы видим в том большой вред, потому что это разочаровывает наших сторонников, которые еще остались,
– заявил политик.
Руководство "Голоса" превратилось в Брежнева
По словам Притулы, руководство партии быстро превратилось в Брежнева. Из "Голоса", мол, хотят сделать типичную украинскую партию, которая в межвыборный период не делает ничего, кроме того, что получает госфинансирование. В то же время за 3 месяца она вспоминает, что на носу парламентская или местная кампания.
Притула подчеркнул, что вместе с коллегами хочет развивать партию в межвыборный период.
"Я общаюсь с представителями разных политсил в разных регионах Украины. Мы не знаем, будут ли парламентские выборы очередными или досрочными, нам надо отталкиваться от действующего рейтинга и думать, как его повышать и как заручиться поддержкой союзников на местах", – пояснил политик.
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