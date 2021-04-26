Сергій Притула заявив, що виборці партії "Голос" проти її коаліції з іншими політсилами. Така ймовірність, за словами політика, їх розчаровує.

Виборці "Голосу" – це ті, які хочуть у Європу, але не голосували за "Європейську Солідарність" Петра Порошенка, та ті, що бажають оновлення владних еліт, однак проти "Слуги народу" Володимира Зеленського. Про це Притула заявив у інтерв'ю.

Цікаво Є три причини, – Притула пояснив низькі рейтинги "Голосу"

Нам в такому балансі дуже зручно і ми хотіли б рухатись так і далі. Тому, коли керівництво партії починає якусь розмову про ймовірні коаліції й тому подібне, ми бачимо в тому велику шкоду, бо це розчаровує наших прихильників, які ще лишилися,

– заявив політик.

Керівництво "Голосу" перетворилося на Брежнєва

За словами Притули, керівництво партії швидко перетворилося на Брежнєва. З "Голосу", мовляв, хочуть зробити типову українську партію, яка у міжвиборчий період не робить нічого, крім того, що отримує держфінансування. Водночас за 3 місяці вона згадує, що на носі парламентська чи місцева кампанія.

Притула наголосив, що разом з колегами хоче розвивати партію у міжвиборчий період.

"Я спілкуюся з представниками різних політсил у різних регіонах України. Ми не знаємо, будуть парламентські вибори черговими чи дочасними, нам треба відштовхуватися від чинного рейтингу і думати, як його підвищувати і як заручитися підтримкою союзників на місцях", – пояснив політик.

Зверніть увагу! Очільниця "Голосу" Кіра Рудик заявила, що представники "Слуги народу" періодично ведуть переговори щодо коаліції. Водночас голова "слуг" Олександр Корнієнко запевнив, що створення коаліції не обговорюють, однак співпраця існує.