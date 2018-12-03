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      Коалиция авиаударом уничтожила одного из главарей "Исламского государства" в Сирии

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      Один из главарей "Исламского государства" уничтожен авиаударом
      Один из главарей "Исламского государства" уничтожен авиаударом / vijesti

      Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" уничтожен в Сирии в воскресенье в результате авиаудара нанесенного международной коалицией во главе с США.

      Об этом сообщил телеканал Fox News.

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      Отмечается, что на юге Сирии были уничтожены несколько боевиков группировки "Исламское государство", в частности, один из главарей, причастен к убийству гражданина США Питера Кессига, а также других заложников. Удар был нанесен с помощью беспилотника.

      Кессиг с 2004 года по 2007 год проходил службу в Сухопутных войсках США. В 2013 году его захватили боевики в Сирии, куда он отправился с целью оказания помощи местным жителям. Находясь в плену террористов, он начал исповедовать ислам, а в 2014 году боевики опубликовали видеозапись, которая якобы свидетельствует, что Кессига обезглавили.

      В ноября 2014 года власти США подтвердили, что Кессига убили террористы.

      Что такое "Исламское Государство"?Непризнанная мусульманская террористическая государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитский джихадизм. ИГИЛ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная меньшей мере с 2004, ведущая цель группы – основания Исламской суннитского государства. Особенно, ИГИЛ стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, что является преемником Пророка Мухаммеда.

      Теги: Исламское государство Новости США Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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