Коаліція авіаударом знищила одного з ватажків "Ісламської держави" у Сирії

Один з ватажків терористичного угрупування "Ісламська держава" знищений у Сирії в неділю внаслідок авіаудару завданого міжнародної коаліцією на чолі з США.

Про це повідомив телеканал Fox News.

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Зазначається, що на півдні Сирії були знищені кілька бойовиків угруповання "Ісламська держава", зокрема, один з ватажків, причетний до вбивства громадянина США Пітера Кессіга, а також інших заручників. Удар було нанесено за допомогою безпілотника.

Кессіг з 2004 року по 2007 рік проходив службу в Сухопутних військах США. У 2013 році його захопили бойовики в Сирії, куди той відправився з метою надання допомоги місцевим жителям. Перебуваючи у полоні терористів, він почав сповідувати іслам, а в 2014 році бойовики опублікували відеозапис, який нібито свідчить, що Кессіга обезголовили.

У листопаді 2014 року влада США підтвердили, що Кессіга вбили терористи.

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.