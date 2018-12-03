07:24
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Коаліція авіаударом знищила одного з ватажків "Ісламської держави" у Сирії

      284 Читать новость на русском
      Одного з ватажків "Ісламської держави" знищено авіаударом
      Одного з ватажків "Ісламської держави" знищено авіаударом / vijesti

      Один з ватажків терористичного угрупування "Ісламська держава" знищений у Сирії в неділю внаслідок авіаудару завданого міжнародної коаліцією на чолі з США.

      Про це повідомив телеканал Fox News.

      Читайте також: США висунули нові звинувачення Росії через Сирію

      Зазначається, що на півдні Сирії були знищені кілька бойовиків угруповання "Ісламська держава", зокрема, один з ватажків, причетний до вбивства громадянина США Пітера Кессіга, а також інших заручників. Удар було нанесено за допомогою безпілотника.

      Кессіг з 2004 року по 2007 рік проходив службу в Сухопутних військах США. У 2013 році його захопили бойовики в Сирії, куди той відправився з метою надання допомоги місцевим жителям. Перебуваючи у полоні терористів, він почав сповідувати іслам, а в 2014 році бойовики опублікували відеозапис, який нібито свідчить, що Кессіга обезголовили.

      У листопаді 2014 року влада США підтвердили, що Кессіга вбили терористи.

      Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

      Теги: Новини США Війна у Сирії Ісламська держава
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 грудня: українців затримали у Грузії та пошкоджена Тріумфальна арка
      2 грудня , 22:07 Головні новини 2 грудня: українців затримали у Грузії та пошкоджена Тріумфальна арка
      4382
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 грудня , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1409
      Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      2 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      6014
      Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      2 грудня , 19:30 Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      1392
      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      2 грудня , 17:00 "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      Єгор Соболєв 3508
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Американського туриста зарізали в Ізраїлі (18+)
       8 березня 2016 , 22:25
      Хай живе Франція: що важливого сказав Макрон у своїй переможній промові
       7 травня 2017 , 23:41
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук