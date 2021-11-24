В соглашении указывается "незаменимость" природного газа в переходный период. Однако ни слова о скандальном проекте нет.

К теме Все действия относительно "Северномго потока-2" Германия согласовывает с США

Партии заявили о намерениях ускорить применение возобновляемых источников энергии.

Мы ускоряем массовое расширение возобновляемых источников энергии и строительство модернизированных газовых электростанций, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию в течение следующих нескольких лет по конкурентным ценам,

– говорится в соглашении.

Новая коалиция подчеркнула, что газовые электростанции следует строить так, чтобы их можно было перевести на климатически нейтральные газы.

Обратите внимание! 23 ноября США ввели санкции против "Северного потока-2". В Кремле традиционно возмутились новыми ограничениями, в то время как в Германии пока не комментировали их.

Что известно о новой коалиции в Германии