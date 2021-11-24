В угоді вказується "незамінність" природного газу у перехідний період. Однак жодного слова про скандальний проєкт немає.

До теми Усі дії щодо "Північного потоку-2" Німеччина узгоджує із США

Партії заявили про наміри прискорити застосування відновлюваних джерел енергії.

Ми прискорюємо масове розширення відновлюваних джерел енергії та будівництво модернізованих газових електростанцій, щоб задовольнити попит на електроенергію протягом наступних кількох років за конкурентними цінами,

– мовиться в угоді.

Нова коаліція наголосила, що газові електростанції слід будувати так, щоб їх можна було перевести на кліматично нейтральні гази.

Зверніть увагу! 23 листопада США запровадили санкції проти "Північного потоку-2". У Кремлі традиційно обурилися новими обмеженнями, водночас у Німеччині наразі не коментували їх.

Що відомо про нову коаліцію у Німеччині