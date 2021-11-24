Санкції США у МЗС Німеччини не прокоментували

Про це заявила речниця німецького міністерства закордонних справ Андреа Зассе. Водночас коментувати нещодавні американські санкції проти газопроводу прессекретарка відмовилася.

До теми Ситуація не безхмарна, – міжнародник про те, чи запрацює "Північний потік-2" найближчим часом

За словами Зассе, у заяві президента США Джо Байдена та канцлерки Німеччини Ангели Меркель від 21 липня 2021 року держави "знайшли конструктивне рішення теми "Північного потоку-2".

Відтоді ми інтенсивно працюємо над реалізацією цієї спільної заяви і на різних рівнях регулярно узгоджуємо дії,

– запевнила речниця МЗС Німеччини.

США запровадили санкції проти "Північного потоку-2"

23 листопада міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського газопроводу. Обмеження стосуються компанії Transadria Ltd, що базується на Кіпрі, а також судна Marlin, яке ходить під російським прапором. Загалом санкції ввели проти 8 осіб та 17 кораблів.

У Москві дії Вашингтона традиційно назвали "неправильним кроком". Росіяни побідкалися, що Білий дім не хоче відмовлятися від "санкційної мови".

Нагадаємо. У спільній позиції США та Німеччини мовиться про гарантії для України у разі, якщо Росія використає "Північний потік-2" як зброю. Меркель зобов'язалася домогтися продовження договору про транзит газу між Києвом та Москвою на 10 років, а також за необхідності ініціювати санкції.