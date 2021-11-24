Санкции США в МИД Германии не прокомментировали
Об этом заявила пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел Андреа Зассе. В то же время комментировать недавние американские санкции против газопровода пресс-секретарь отказалась.
К теме Ситуация не безоблачная, – международник о том, заработает ли "Северный поток-2" в ближайшее время
По словам Зассе, в заявлении президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель pf 21 июля 2021 года государства "нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2".
С тех пор мы интенсивно работаем над реализацией этого совместного заявления и на разных уровнях регулярно согласовываем действия,
– заверила пресс-секретарь МИД Германии.
США ввели санкции против "Северного потока-2"
23 ноября министерство финансов США ввело санкции против российского газопровода. Ограничения касаются компании Transadria Ltd, rjnjhfz базируется на Кипре, а также судна Marlin, которое ходит под российским флагом. В целом санкции ввели против 8 человек и 17 кораблей.
В Москве действия Вашингтона традиционно назвали "неправильным шагом". Россияне пожаловались, что Белый дом не хочет отказываться от "санкционного языка".