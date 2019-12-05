Коболев дал показания прокуратуре США в деле адвоката Трампа Джулиани
Прокуратура Нью-Йорка обратилась к председателю НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, чтобы тот дал показания по делу помощников Руди Джулиани – Парнаса и Фрумана. Как утверждает адвокат Коболева, он добровольно согласился пообщаться с прокурорами.
Допрос проходил в деле о возможных попытках Трумана и Парнаса заменить Коболева на посту главы НАК "Нафтогаз" кем-то более лояльным к их бизнес-интересам, сообщает CNN со ссылкой на адвоката Дэнни Брейера.
К слову: Глава "Нафтогаза" Коболев готов свидетельствовать по делу Джулиани: что об этом надо знать
"Прокуроры связались с Андреем Коболевым, и он добровольно согласился пообщаться с ними", – рассказал адвокат, но не предоставил никаких развернутых комментариев.
Известно также, что прокуроры Нью-Йорка связались с Сури Джаянти – работницей посольства США в Украине. Именно она отвечает за официальный контакт посольства с "Нафтогазом".
Вероятное давление на "Нафтогаз": что нужно знать
- Группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани, пытались сменить руководство украинской газовой компании "Нафтогаз".
- Бизнесменами из окружения Трампа и Джулиани были два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из штата Флорида Гарри Саджиант III.
- Они продвигали связь с Джулиани и Трампом, пытаясь изменить высшее руководство большой государственной газовой компании Украины. План состоял в том, чтобы направить выгодные контракты компаниям контролируемым союзниками Трампа.
- Согласно плану бизнесменов, гендиректора "Нафтогаза" Андрея Коболева должен был заменить другой топ-менеджер компании Андрей Фаворов. Однако план был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года Владимиру Зеленскому.
- После этого министр энергетики США Рик Перри попытался сменить команду топ-менеджеров "Нафтогаза".
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