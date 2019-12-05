Коболев дал показания прокуратуре США в деле адвоката Трампа Джулиани

Прокуратура Нью-Йорка обратилась к председателю НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, чтобы тот дал показания по делу помощников Руди Джулиани – Парнаса и Фрумана. Как утверждает адвокат Коболева, он добровольно согласился пообщаться с прокурорами.

Допрос проходил в деле о возможных попытках Трумана и Парнаса заменить Коболева на посту главы НАК "Нафтогаз" кем-то более лояльным к их бизнес-интересам, сообщает CNN со ссылкой на адвоката Дэнни Брейера.

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"Прокуроры связались с Андреем Коболевым, и он добровольно согласился пообщаться с ними", – рассказал адвокат, но не предоставил никаких развернутых комментариев.

Известно также, что прокуроры Нью-Йорка связались с Сури Джаянти – работницей посольства США в Украине. Именно она отвечает за официальный контакт посольства с "Нафтогазом".

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