Коболєв дав свідчення прокуратурі США у справі адвоката Трампа Джуліані
Прокуратура Нью-Йорка звернулася до голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, аби той дав свідчення у справі помічників Руді Джуліані – Парнаса та Фрумана. Як стверджує адвокат Коболєва, він добровільно погодився поспілкуватися з прокурорами.
Допит відбувався у справі про можливі спроби Трумана і Парнаса замінити Коболєва на посаді голови НАК "Нафтогазу" кимось більш лояльним до їх бізнес-інтересів, повідомляє CNN з посиланням на адвоката Денні Брейєра.
До слова: Глава "Нафтогазу" Коболєв готовий свідчити у справі Джуліані: що про це треба знати
"Прокурори зв'язалися з Андрієм Коболєвим, і він добровільно погодився поспілкуватися з ними", – розповів адвокат, але не надав жодних більш розгорнутих коментарів.
Відомо також, що прокурори Нью-Йорка зв'язалися з Сурією Джаянті – працівницею посольства США в Україні. Саме вона відповідає за офіційний контакт посольства з "Нафтогазом".
Ймовірний тиск на "Нафтогаз": що треба знати
- Група бізнесменів з оточення президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані, намагалися змінити керівництво української газової компанії "Нафтогаз".
- Бізнесменами з оточення Трампа та Джуліані були два уродженці СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман, а також нафтовий магнат зі штату Флорида Гаррі Саджіант III.
- Вони просували зв'язок з Джуліані та Трампом, намагаючись змінити вище керівництво великої державної газової компанії України. План полягав у тому, щоб скерувати вигідні контракти компаніям контрольованим союзниками Трампа.
- Згідно з планом бізнесменів, гендиректора "Нафтогазу" Андрія Коболєва повинен був замінити інший топменеджер компанії Андрієм Фаворов. Однак план був зірваний програшем колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року Володимиру Зеленському.
- Після цього міністр енергетики США Рік Перрі спробував змінити команду топменеджерів "Нафтогазу".
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