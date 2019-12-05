Коболєв дав свідчення прокуратурі США у справі адвоката Трампа Джуліані

Прокуратура Нью-Йорка звернулася до голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, аби той дав свідчення у справі помічників Руді Джуліані – Парнаса та Фрумана. Як стверджує адвокат Коболєва, він добровільно погодився поспілкуватися з прокурорами.

Допит відбувався у справі про можливі спроби Трумана і Парнаса замінити Коболєва на посаді голови НАК "Нафтогазу" кимось більш лояльним до їх бізнес-інтересів, повідомляє CNN з посиланням на адвоката Денні Брейєра.

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"Прокурори зв'язалися з Андрієм Коболєвим, і він добровільно погодився поспілкуватися з ними", – розповів адвокат, але не надав жодних більш розгорнутих коментарів.

Відомо також, що прокурори Нью-Йорка зв'язалися з Сурією Джаянті – працівницею посольства США в Україні. Саме вона відповідає за офіційний контакт посольства з "Нафтогазом".

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