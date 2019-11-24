Глава "Нафтогазу" Коболєв готовий свідчити у справі Джуліані: що про це треба знати

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв готовий свідчити у розслідуванні США щодо бізнесових відносин особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

Дуже ймовірно, що його запросять для надання показань у цій справі, про це сам Коболєв заявив у інтерв’ю Time.

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Федеральні прокурори розслідують діяльність Джуліані та ймовірні порушення ним законодавства про фінансування виборчих кампаній та незаконного лобіювання.

Розслідування пов’язане зі справою проти двох соратників Джуліані – Ігоря Фрумана та Льва Парнаса, яким минулого місяця висунули підозру щодо порушення законів про фінансування виборчих кампаній.

Видання зазначає, що свідчення Коболєва можуть прояснити нещодавні заяви керівників енергетичних відомств США та України про намагання Парнаса і Фрумана замінити керівництво "Нафтогазу"». Воно нібито чинило опір їхнім спробам укласти вигідну для них угоду в Україні.

На запитання, чи готовий керівник "Нафтогазу" надати прокурорам інформацію про Джуліані або про Парнаса й Фрумана, він відповів: "І те, й друге. Усе пов’язано".

Водночас очільник правління "Нафтогазу" відмовився коментувати що саме він планує розповісти про Джуліані чи двох його соратників.

Я б не хотів випереджати мої показання,

– сказав він.

Свідчення Коболєва доповнять показання, які дав голова дивізіону "Газ" у НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов у Нью-Йорку 21 листопада.

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