Глава "Нафтогазу" Коболєв готовий свідчити у справі Джуліані: що про це треба знати
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв готовий свідчити у розслідуванні США щодо бізнесових відносин особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані.
Дуже ймовірно, що його запросять для надання показань у цій справі, про це сам Коболєв заявив у інтерв’ю Time.
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Федеральні прокурори розслідують діяльність Джуліані та ймовірні порушення ним законодавства про фінансування виборчих кампаній та незаконного лобіювання.
Розслідування пов’язане зі справою проти двох соратників Джуліані – Ігоря Фрумана та Льва Парнаса, яким минулого місяця висунули підозру щодо порушення законів про фінансування виборчих кампаній.
Видання зазначає, що свідчення Коболєва можуть прояснити нещодавні заяви керівників енергетичних відомств США та України про намагання Парнаса і Фрумана замінити керівництво "Нафтогазу"». Воно нібито чинило опір їхнім спробам укласти вигідну для них угоду в Україні.
На запитання, чи готовий керівник "Нафтогазу" надати прокурорам інформацію про Джуліані або про Парнаса й Фрумана, він відповів: "І те, й друге. Усе пов’язано".
Водночас очільник правління "Нафтогазу" відмовився коментувати що саме він планує розповісти про Джуліані чи двох його соратників.
Я б не хотів випереджати мої показання,
– сказав він.
Свідчення Коболєва доповнять показання, які дав голова дивізіону "Газ" у НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов у Нью-Йорку 21 листопада.
Ймовірний тиск на "Нафтогаз": що треба знати
- Група бізнесменів з оточення президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані, намагалися змінити керівництво української газову компанію "Нафтогаз".
- Бізнесменами з оточення Трампа та Джуліані були два уродженці СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман, а також нафтовий магнат зі штату Флорида Гаррі Саджіант III.
- Вони просували зв'язок з Джуліані та Трампом, намагаючись змінити вище керівництво великої державної газової компанії України. План полягав у тому, щоб скерувати вигідні контракти компаніям контрольованим союзниками Трампа.
- Згідно з планом бізнесменів, гендиректора "Нафтогазу" Андрія Коболєва повинен був замінити інший топменеджер компанії Андрієм Фаворов. Однак план був зірваний програшем колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року Володимиру Зеленському.
- Після цього міністр енергетики США Рік Перрі спробував змінити команду топменеджерів "Нафтогазу"
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