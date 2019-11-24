12:38
24 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічне багатство Рогозіна. Росіяни ловлять іноземних агентів
      Вєсті Кремля
      23:01, 22 листопада
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Глава "Нафтогазу" Коболєв готовий свідчити у справі Джуліані: що про це треба знати

      468 Читать новость на русском
      Коболєв готовий дати свідчення щодо Джуліані у США / Пресслужба "Нафтогазу"

      Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв готовий свідчити у розслідуванні США щодо бізнесових відносин особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

      Дуже ймовірно, що його запросять для надання показань у цій справі, про це сам Коболєв заявив у інтерв’ю Time.

      Знайте більше: США пропонували "Нафтогазу" свого радника: ЗМІ знайшли слід Януковича та Бойка

      Федеральні прокурори розслідують діяльність Джуліані та ймовірні порушення ним законодавства про фінансування виборчих кампаній та незаконного лобіювання.

      Розслідування пов’язане зі справою проти двох соратників Джуліані – Ігоря Фрумана та Льва Парнаса, яким минулого місяця висунули підозру щодо порушення законів про фінансування виборчих кампаній.

      Видання зазначає, що свідчення Коболєва можуть прояснити нещодавні заяви керівників енергетичних відомств США та України про намагання Парнаса і Фрумана замінити керівництво "Нафтогазу"». Воно нібито чинило опір їхнім спробам укласти вигідну для них угоду в Україні.

      На запитання, чи готовий керівник "Нафтогазу" надати прокурорам інформацію про Джуліані або про Парнаса й Фрумана, він відповів: "І те, й друге. Усе пов’язано".

      Водночас очільник правління "Нафтогазу" відмовився коментувати що саме він планує розповісти про Джуліані чи двох його соратників.

      Я б не хотів випереджати мої показання,
      – сказав він.

      Свідчення Коболєва доповнять показання, які дав голова дивізіону "Газ" у НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов у Нью-Йорку 21 листопада.

      Ймовірний тиск на "Нафтогаз": що треба знати 

      • Група бізнесменів з оточення президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані, намагалися змінити керівництво української газову компанію "Нафтогаз".
      • Бізнесменами з оточення Трампа та Джуліані були два уродженці СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман, а також нафтовий магнат зі штату Флорида Гаррі Саджіант III.
      • Вони просували зв'язок з Джуліані та Трампом, намагаючись змінити вище керівництво великої державної газової компанії України. План полягав у тому, щоб скерувати вигідні контракти компаніям контрольованим союзниками Трампа.
      • Згідно з планом бізнесменів, гендиректора "Нафтогазу" Андрія Коболєва повинен був замінити інший топменеджер компанії Андрієм Фаворов. Однак план був зірваний програшем колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року Володимиру Зеленському.
      • Після цього міністр енергетики США Рік Перрі спробував змінити команду топменеджерів "Нафтогазу"
      Магнітні бурі у листопаді 2019 року: коли відбудуться потужні метеоудари
      сьогодні
      6819
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Нафтогаз Андрій Коболєв Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      сьогодні , 12:00 Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      Максим Багрєєв 307
      Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      сьогодні , 09:04 Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      Емал Набі 1410
      История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      сьогодні , 09:00 История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      Злой Одессит 1117
      Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      23 листопада , 23:00 Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      Павло Казарін 1303
      Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      23 листопада , 22:00 Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      Ольга Черненко 2820
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук