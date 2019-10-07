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      Особи пов'язані з Трампом та Джуліані намагалися змінити керівництво "Нафтогазу"

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      Особи пов'язані з Трампом та Джуліані намагалися змінити керівництво "Нафтогазу"
      / AFP

      Група бізнесменів з оточення президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані, намагалися змінити керівництво українську газову компанію "Нафтогаз".

      За даними видання Associated Press, бізнесменами з оточення Трампа та Джуліані були два уродженці СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман, а також нафтовий магнат зі штату Флорида Гаррі Саджіант III.

      До теми: Транзит газу через Україну: на який тариф обіцяють погодитись у Росії

      Це коло бізнесменів та донорів республіканців просувало зв'язок з Джуліані та Трампом, намагаючись змінити вище керівництво великої державної газової компанії України. Їх план полягав у тому, щоб направити вигідні контракти компаніям контрольованим союзниками Трампа.

      Згідно з планом бізнесменів, гендиректора "Нафтогазу" Андрія Коболєва повинен був замінити інший топменеджер компанії Андрієм Фаворов. Однак план був зірваний програшем колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року Володимиру Зеленському.

      Після цього міністр енергетики США Рік Перрі спробував змінити команду топменеджерів "Нафтогазу". Джерела видання повідомили, що бізнесмени, які намагалися змінити керівництво "Нафтогазу" знали про плани адміністрації Трампа, пов'язані з Україною.

      Мовиться про зміну посла США в Україні Мері Йованович за кілька місяців до того, як вона була фактично відкликана до Вашингтона.

      Associated Press опитала чотирьох осіб, які безпосередньо знають про спроби впливу на українську газову компанію і їх слова свідчать про ключову роль Перрі у цих намаганнях.

      Нагадаємо, що раніше стало відомо, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському, ввести до складу правління "Нафтогазу" американця. Мовилося про двох енергетиків з Техасу, рідного штату Перрі.

      Серед іншого Перрі вимагав від української влади прийняти антикорупційні заходи. Видання також повідомляє, що Перрі сприяв спробам Білого дому вплинути на рішення Зеленського щодо розслідування справи компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського й Трампа?Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      blog_ava
      Син Байдена отримував в Україні 100 тисяч доларів на місяць, – Трамп
      сьогодні
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США
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