Лица связанные с Трампом и Джулиани пытались сменить руководство "Нафтогаза"

Группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани, пытались сменить руководство украинской газовой компании "Нафтогаз".

По данным издания Associated Press, бизнесменами из окружения Трампа и Джулиани были два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из штата Флорида Гарри Саджиант III.

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Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев продвигал связь с Джулиани и Трампом, пытаясь изменить высшее руководство большой государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы направить выгодные контракты компаниям контролируемым союзниками Трампа.

Согласно плану бизнесменов, гендиректора "Нафтогаза" Андрея Коболева должен был заменить другой топменеджер компании Андрей Фаворов. Однако план был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 Владимиру Зеленскому.

После этого министр энергетики США Рик Перри попытался сменить команду топменеджеров "Нафтогаза". Источники издания сообщили, что бизнесмены, которые пытались сменить руководство "Нафтогаза" знали о планах администрации Трампа, связанные с Украиной.

Говорится об изменении посла США в Украине Мэри Йованович за несколько месяцев до того, как она была фактически отозвана в Вашингтон.

Associated Press опросила четырех человек, которые непосредственно знают о попытках влияния на украинскую газовую компанию и их слова свидетельствуют о ключевой роли Перри в этих попытках.

Напомним, что ранее стало известно, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому, ввести в состав правления "Нафтогаза" американца. Говорилось о двух энергетиков из Техаса, родного штата Перри.

Среди прочего Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры. Издание также сообщает, что Перри способствовал попыткам Белого дома повлиять на решение Зеленского по расследованию дела компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Что известно о скандальной разговор Зеленского и Трампа?Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.