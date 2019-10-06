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      Сполучені Штати пропонували ввести американця до складу правління Нафтогазу, – ЗМІ

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      США рекомендували Зеленському ввести у "Нафтозаг" американця
      США рекомендували Зеленському ввести у "Нафтозаг" американця / Фото з Facebook

      Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському, ввести до складу правління "Нафтогазу" американця. Мовилося про двох енергетиків з Техасу, рідного штату Перрі.

      Зазначається, що такі кроки, на думку Перрі, допоможуть "Нафтогазу" скоротити свою залежність від постачання енергоносіїв з Росії та збільшити обсяг американських інвестицій, повідомляє газета Politico, посилаючись на власні джерела.

      Цікаво: Транзит газу через Україну: на який тариф обіцяють погодитись у Росії

      Офіційний представник Міністерства енергетики США Шейлін Хайнс підтвердила, що Перрі дійсно рекомендував Києву розширити склад правління "Нафтогазу".

      Зараз до складу наглядової ради входить експомічник колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

      Серед іншого Перрі вимагав від української влади прийняти антикорупційні заходи. Видання також повідомляє, що Перрі сприяв спробам Білого дому вплинути на рішення Зеленського щодо розслідування справи компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського й Трампа?Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини України Нафтогаз Новини США Володимир Зеленський
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