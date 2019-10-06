Соединенные Штаты предлагали ввести американца в состав правления Нафтогаза, – СМИ

Министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому, ввести в состав правления "Нафтогаза" американца. Говорилось о двух энергетиках из Техаса, родного штата Перри.

Такие шаги, по мнению Перри, помогут "Нафтогазу" сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из России и увеличить объем американских инвестиций, сообщает газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

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Официальный представитель Министерства энергетики США Шэйлин Хайнс подтвердила, что Перри действительно рекомендовал Киеву расширить состав правления "Нафтогаза".

Сейчас в состав наблюдательного совета входит експомичник бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Среди прочего Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры. Издание также сообщает, что Перри способствовал попыткам Белого дома повлиять на решение Зеленского по расследованию дела компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Что известно о скандальной разговор Зеленского и Трампа?Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена - Хантер.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует Трамп же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.