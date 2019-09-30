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      Зеленский не будут публиковать своей версии стенограммы разговора с Трампом

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      Зеленский: Украина не будет проводить расследований по указаниям других стран
      Зеленский: Украина не будет проводить расследований по указаниям других стран / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается публиковать свою версию стенограммы беседы с американским лидером Дональдом Трампом, после которой последнему объявили о начале процедуры импичмента. Кроме того, он прокомментировал дело Байдена, отметив, что Украина не будет проводить расследований по указаниям других стран.

      В частности, Владимир Зеленский во время посещения учений МВД заявил, что, по его мнению, сегодня нет никакой необходимости публиковать собственную версию стенограммы разговора с Трампом, сообщает "УНИАН".

      К слову: Я иссушу это болото: Трамп обнародовал видео с Байденом, Порошенко и Зеленским

      До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много. Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать,
      – заявил Зеленский.

      Он также рассказал о том, будет ли Украина расследовать дело против Джо Байдена и его сына по просьбе Трампа. Он отметил, что Украине нельзя указывать, поскольку она – независимая страна.

      "Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", – резюмировал президент.

      Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?​25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости США Джозеф Байден Дональд Трамп Импичмент Трампа Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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