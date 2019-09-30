Зеленський не публікуватиме своєї версії стенограми розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається публікувати своєї версії стенограми розмови з американським лідером Дональдом Трампом, після якої останньому оголосили про початок процедури імпічменту. Крім того, він прокоментував справу Байдена, зазначивши, що Україна не проводитиме розслідувань за вказівками інших країн.

Зокрема, Володимир Зеленський під час відвідування навчань МВС заявив, що, на його думку, сьогодні немає жодної потреби публікувати власну версію стенограми розмови з Трампом, повідомляє "УНІАН".

До слова: Я висушу це болото: Трамп оприлюднив відео з Байденом, Порошенком та Зеленським

До президентства я ніколи не був дипломатом, але я думаю, що у мене було багато таких розмов в моєму житті і буде ще багато. Є певні нюанси і речі, які, я думаю, було б неправильно навіть публікувати,

– заявив Зеленський.

Він також розповів про те, чи буде Україна розслідувати справу проти Джо Байдена та його сина на прохання Трампа. Він наголосив, що Україні не можна вказувати, позаяк вона – незалежна країна.

"Ми відкриті, ми готові розслідувати, але це не має ніякого відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону", – резюмував президент.

Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.