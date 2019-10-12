США пропонували "Нафтогазу" свого радника: ЗМІ знайшли слід Януковича та Бойка

Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував радником до наглядової ради Нафтогазу управлінця нафтової галузі Роберта Джозефа Бенша. Він раніше співпрацював з президентом-утікачем Віктором Януковичем і міністром енергетики часів Януковича Юрієм Бойком.

Бенш також перебільшив свої військові заслуги, пише видання Associated Press. Він стверджував, що був членом найелітніших бойових частин США: армійських рейнджерів, Сил спеціальних операцій і спецпідрозділу "Дельта" – надсекретної антитерористичної групи.

Цікаво: Напруження відчувається, – Пристайко про наслідки скандальної розмови Зеленського з Трампом

Однак дані, отримані відповідно до Закону про свободу інформації, показують інше.

Так, військова кар'єра Бенша тривала менше, ніж 5 років. До того ж майже весь час він служив у Національній гвардії, активна служба тривала лише декілька місяців.

Згідно з інформацією з соцмереж та особистого сайті Бенша, він понад 20 років працював у нафтовій і газовій галузі в Україні та інших країнах.

Який зв’язок між Беншом і Януковичем?

Видання зазначає, що Роберт Бенш працював енергетичним радником українського уряду під час президентства Януковича. Також він співпрацював з тодішнім міністром енергетики України та колишнім віцепрем'єр-міністром Юрієм Бойком.

До Януковича Бенш був головою та гендиректором компанії Carpatsky Petroleum в Україні. Він також зареєстрований у ділових записах як директор Pelicourt Limited, компанії, зареєстрованої на Кіпрі, яка є найбільшим акціонером компанії з Х'юстона Cub Energy. Cub Energy цікавилася 9 ліцензіями на нафту та газ в Україні, згідно з її річним звітом за 2018 рік.

Але це ще не все. ЗМІ також дізналися, що група бізнесменів з оточення Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані намагалися змінити керівництво "Нафтогазу".

Читайте також: У США ще одна гучна відставка на тлі скандалу з Україною

Коротко про головне: