США пропонували "Нафтогазу" свого радника: ЗМІ знайшли слід Януковича та Бойка
Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував радником до наглядової ради Нафтогазу управлінця нафтової галузі Роберта Джозефа Бенша. Він раніше співпрацював з президентом-утікачем Віктором Януковичем і міністром енергетики часів Януковича Юрієм Бойком.
Бенш також перебільшив свої військові заслуги, пише видання Associated Press. Він стверджував, що був членом найелітніших бойових частин США: армійських рейнджерів, Сил спеціальних операцій і спецпідрозділу "Дельта" – надсекретної антитерористичної групи.
Цікаво: Напруження відчувається, – Пристайко про наслідки скандальної розмови Зеленського з Трампом
Однак дані, отримані відповідно до Закону про свободу інформації, показують інше.
Так, військова кар'єра Бенша тривала менше, ніж 5 років. До того ж майже весь час він служив у Національній гвардії, активна служба тривала лише декілька місяців.
Згідно з інформацією з соцмереж та особистого сайті Бенша, він понад 20 років працював у нафтовій і газовій галузі в Україні та інших країнах.
Який зв’язок між Беншом і Януковичем?
Видання зазначає, що Роберт Бенш працював енергетичним радником українського уряду під час президентства Януковича. Також він співпрацював з тодішнім міністром енергетики України та колишнім віцепрем'єр-міністром Юрієм Бойком.
До Януковича Бенш був головою та гендиректором компанії Carpatsky Petroleum в Україні. Він також зареєстрований у ділових записах як директор Pelicourt Limited, компанії, зареєстрованої на Кіпрі, яка є найбільшим акціонером компанії з Х'юстона Cub Energy. Cub Energy цікавилася 9 ліцензіями на нафту та газ в Україні, згідно з її річним звітом за 2018 рік.
Але це ще не все. ЗМІ також дізналися, що група бізнесменів з оточення Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані намагалися змінити керівництво "Нафтогазу".
Читайте також: У США ще одна гучна відставка на тлі скандалу з Україною
Коротко про головне:
- Цими бізнесменами збули два уродженці СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман, а також нафтовий магнат зі штату Флорида Гаррі Саджіант III. Їх план полягав у тому, щоб направити вигідні контракти компаніям контрольованим союзниками Трампа.
- Згідно з планом бізнесменів, гендиректора "Нафтогазу" Андрія Коболєва повинен був замінити інший топменеджер компанії Андрієм Фаворов. Однак план був зірваний програшем колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року Володимиру Зеленському.
- Після цього міністр енергетики США Рік Перрі спробував змінити команду топменеджерів "Нафтогазу". Джерела видання повідомили, що бізнесмени, які намагалися змінити керівництво "Нафтогазу" знали про плани адміністрації Трампа, пов'язані з Україною.