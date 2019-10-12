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      США пропонували "Нафтогазу" свого радника: ЗМІ знайшли слід Януковича та Бойка

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      Радник, якого США заропонували до наглядової ради Нафтогазу, працював з Януковичем і Бойком
      Радник, якого США заропонували до наглядової ради Нафтогазу, працював з Януковичем і Бойком / Ілюстративне фото

      Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував радником до наглядової ради Нафтогазу управлінця нафтової галузі Роберта Джозефа Бенша. Він раніше співпрацював з президентом-утікачем Віктором Януковичем і міністром енергетики часів Януковича Юрієм Бойком.

      Бенш також перебільшив свої військові заслуги, пише видання Associated Press. Він стверджував, що був членом найелітніших бойових частин США: армійських рейнджерів, Сил спеціальних операцій і спецпідрозділу "Дельта" – надсекретної антитерористичної групи.

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      Однак дані, отримані відповідно до Закону про свободу інформації, показують інше.

      Так, військова кар'єра Бенша тривала менше, ніж 5 років. До того ж майже весь час він служив у Національній гвардії, активна служба тривала лише декілька місяців.

      Згідно з інформацією з соцмереж та особистого сайті Бенша, він понад 20 років працював у нафтовій і газовій галузі в Україні та інших країнах.

      Який зв’язок між Беншом і Януковичем?

      Видання зазначає, що Роберт Бенш працював енергетичним радником українського уряду під час президентства Януковича. Також він співпрацював з тодішнім міністром енергетики України та колишнім віцепрем'єр-міністром Юрієм Бойком.

      До Януковича Бенш був головою та гендиректором компанії Carpatsky Petroleum в Україні. Він також зареєстрований у ділових записах як директор Pelicourt Limited, компанії, зареєстрованої на Кіпрі, яка є найбільшим акціонером компанії з Х'юстона Cub Energy. Cub Energy цікавилася 9 ліцензіями на нафту та газ в Україні, згідно з її річним звітом за 2018 рік.

      Але це ще не все. ЗМІ також дізналися, що група бізнесменів з оточення Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані намагалися змінити керівництво "Нафтогазу".

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      Коротко про головне:

      • Цими бізнесменами збули два уродженці СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман, а також нафтовий магнат зі штату Флорида Гаррі Саджіант III. Їх план полягав у тому, щоб направити вигідні контракти компаніям контрольованим союзниками Трампа.
      • Згідно з планом бізнесменів, гендиректора "Нафтогазу" Андрія Коболєва повинен був замінити інший топменеджер компанії Андрієм Фаворов. Однак план був зірваний програшем колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року Володимиру Зеленському.
      • Після цього міністр енергетики США Рік Перрі спробував змінити команду топменеджерів "Нафтогазу". Джерела видання повідомили, що бізнесмени, які намагалися змінити керівництво "Нафтогазу" знали про плани адміністрації Трампа, пов'язані з Україною.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини США Нафтогаз Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Віктор Янукович Юрій Бойко Новини політики
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