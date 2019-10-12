США предлагали "Нафтогазу" своего советника: СМИ нашли след Януковича и Бойко

Министр энергетики США Рик Перри предлагал советником в наблюдательный совет Нафтогаза управленца нефтяной отрасли Роберта Джозефа Бенша. Он ранее сотрудничал с президентом-беглецом Виктором Януковичем и министром энергетики времен Януковича Юрием Бойко.

Бенш также преувеличил свои военные заслуги, пишет издание Associated Press. Он утверждал, что был членом элитных боевых частей США: армейских рейнджеров, Сил специальных операций и спецподразделения "Дельта" – сверхсекретной антитеррористической группы.

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Однако данные, полученные в соответствии с Законом о свободе информации, показывают другое.

Так, военная карьера Бенша длилась менее 5 лет. К тому же почти все время он служил в Национальной гвардии, активная служба длилась всего несколько месяцев.

Согласно информации из соцсетей и личного сайта Бенша, он более 20 лет работал в нефтяной и газовой отрасли в Украине и других странах.

Какова связь между Беншем и Януковичем?

Издание отмечает, что Роберт Бенш работал энергетическим советником украинского правительства во время президентства Януковича. Также он сотрудничал с тогдашним министром энергетики Украины и бывшим вице-премьер-министром Юрием Бойко.

До Януковича Бенш был председателем и гендиректором компании Carpatsky Petroleum в Украине. Он также зарегистрирован в деловых записях как директор Pelicourt Limited, компании, зарегистрированной на Кипре, которая является крупнейшим акционером компании из Хьюстона Cub Energy. Cub Energy интересовалась 9 лицензиями на нефть и газ в Украине, согласно ее годовому отчету за 2018 год.

Но это еще не все. СМИ также узнали, что группа бизнесменов из окружения Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани пыталась сменить руководство "Нафтогаза".

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