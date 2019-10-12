США предлагали "Нафтогазу" своего советника: СМИ нашли след Януковича и Бойко
Министр энергетики США Рик Перри предлагал советником в наблюдательный совет Нафтогаза управленца нефтяной отрасли Роберта Джозефа Бенша. Он ранее сотрудничал с президентом-беглецом Виктором Януковичем и министром энергетики времен Януковича Юрием Бойко.
Бенш также преувеличил свои военные заслуги, пишет издание Associated Press. Он утверждал, что был членом элитных боевых частей США: армейских рейнджеров, Сил специальных операций и спецподразделения "Дельта" – сверхсекретной антитеррористической группы.
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Однако данные, полученные в соответствии с Законом о свободе информации, показывают другое.
Так, военная карьера Бенша длилась менее 5 лет. К тому же почти все время он служил в Национальной гвардии, активная служба длилась всего несколько месяцев.
Согласно информации из соцсетей и личного сайта Бенша, он более 20 лет работал в нефтяной и газовой отрасли в Украине и других странах.
Какова связь между Беншем и Януковичем?
Издание отмечает, что Роберт Бенш работал энергетическим советником украинского правительства во время президентства Януковича. Также он сотрудничал с тогдашним министром энергетики Украины и бывшим вице-премьер-министром Юрием Бойко.
До Януковича Бенш был председателем и гендиректором компании Carpatsky Petroleum в Украине. Он также зарегистрирован в деловых записях как директор Pelicourt Limited, компании, зарегистрированной на Кипре, которая является крупнейшим акционером компании из Хьюстона Cub Energy. Cub Energy интересовалась 9 лицензиями на нефть и газ в Украине, согласно ее годовому отчету за 2018 год.
Но это еще не все. СМИ также узнали, что группа бизнесменов из окружения Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани пыталась сменить руководство "Нафтогаза".
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Коротко о главном:
- Этими бизнесменами сбыли два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из штата Флорида Гарри Саджиант III. Их план состоял в том, чтобы направить выгодные контракты компаниям, контролируемым союзниками Трампа.
- Согласно плану бизнесменов, гендиректора "Нафтогаза" Андрея Коболева должен был заменить другой топменеджер компании Андрей Фаворов. Однако план был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года Владимиру Зеленскому.
- После этого министр энергетики США Рик Перри попытался сменить команду топменеджеров "Нафтогаза". Источники издания сообщили, что бизнесмены, которые пытались сменить руководство "Нафтогаза", знали о планах администрации Трампа, связанные с Украиной.