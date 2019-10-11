В США еще одна громкая отставка на фоне скандала с Украиной

Майкл Маккинли, старший советник госсекретаря США Майка Помпео, подал в отставку. Такой шаг дипломат сделал на фоне ухудшения атмосферы внутри Государственного департамента из-за связанного с Украиной скандала.

Среди причин - неспособность Помпео поддержать персонал, замешанный в скандале с Украиной, пишe The Washington Post.

Знайте больше: Скандал с делом Байдена: почему Йованович отстранили от должности посла США

Издание отмечает, что Помпео вскоре объявит об отставке Маккинли. Сам дипломат ничего не комментирует.

Хотя он напрямую не занимался Украиной, как и многие другие, он был разочарован отсутствием публичной поддержки дипломатов со стороны секретаря (Помпео - 24 канал),

- пишет издание.

Так, говорится о тех дипломатах, которые были упомянуты в споре об Украине и которых призывали дать показания перед комитетами Палаты. Эти комитеты проводят расследование действий Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани.

WP также отмечает, что Маккинли был обеспокоен из-за Мари Йованович, посла США в Украине. Ее Помпео отозвал, когда СМИ обвинили дипломата в нелояльности.

Почему Трампу грозит импичмент?