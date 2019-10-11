В США еще одна громкая отставка на фоне скандала с Украиной
Майкл Маккинли, старший советник госсекретаря США Майка Помпео, подал в отставку. Такой шаг дипломат сделал на фоне ухудшения атмосферы внутри Государственного департамента из-за связанного с Украиной скандала.
Среди причин - неспособность Помпео поддержать персонал, замешанный в скандале с Украиной, пишe The Washington Post.
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Издание отмечает, что Помпео вскоре объявит об отставке Маккинли. Сам дипломат ничего не комментирует.
Хотя он напрямую не занимался Украиной, как и многие другие, он был разочарован отсутствием публичной поддержки дипломатов со стороны секретаря (Помпео - 24 канал),
- пишет издание.
Так, говорится о тех дипломатах, которые были упомянуты в споре об Украине и которых призывали дать показания перед комитетами Палаты. Эти комитеты проводят расследование действий Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани.
WP также отмечает, что Маккинли был обеспокоен из-за Мари Йованович, посла США в Украине. Ее Помпео отозвал, когда СМИ обвинили дипломата в нелояльности.
Почему Трампу грозит импичмент?
- Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца назад. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Этот скандал не прошел без последствий – именно из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.