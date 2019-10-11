У США ще одна гучна відставка на тлі скандалу з Україною

Майкл Маккінлі, старший радник держсекретаря США Майка Помпео, подав у відставку. Такий крок дипломат зробив на тлі погіршення атмосфери всередині Державного департаменту через пов'язаний із Україною скандал.

Серед причин – неспроможність Помпео підтримати персонал, вплутаний в скандал з Україною, пишe The Washington Post.

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Видання зазначає, що Помпео вже невдовзі оголосить про відставку Маккінлі. Сам дипломат нічого не коментує.

Хоча він безпосередньо не опікувався Україною, як і багато інших, він був розчарований відсутністю публічної підтримки дипломатів з боку секретаря (Помпео – 24 канал),

– пише видання.

Так, мовиться про тих дипломатів, які були згадані в суперечці щодо України та яких закликали дати свідчення перед комітетами Палати. Ці комітети проводять розслідування щодо дій Трампа та його особистого адвоката Рудольфа Джуліані.

WP також зазначає, що Маккінлі був занепокоєний через Марі Йованович, посла США в Україні. Її Помпео відкликав, коли ЗМІ звинуватили дипломатку у нелояльності.

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