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      У США ще одна гучна відставка на тлі скандалу з Україною

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      Радник Помпео йде у відставку на тлі скандалу з Україною
      Радник Помпео йде у відставку на тлі скандалу з Україною / cnn.com

      Майкл Маккінлі, старший радник держсекретаря США Майка Помпео, подав у відставку. Такий крок дипломат зробив на тлі погіршення атмосфери всередині Державного департаменту через пов'язаний із Україною скандал.

      Серед причин – неспроможність Помпео підтримати персонал, вплутаний в скандал з Україною, пишe The Washington Post.

      Знайте більше: Скандал зі справою Байдена: чому Йованович відсторонили від посади посла США

      Видання зазначає, що Помпео вже невдовзі оголосить про відставку Маккінлі. Сам дипломат нічого не коментує.

      Хоча він безпосередньо не опікувався Україною, як і багато інших, він був розчарований відсутністю публічної підтримки дипломатів з боку секретаря (Помпео – 24 канал),
      – пише видання.

      Так, мовиться про тих дипломатів, які були згадані в суперечці щодо України та яких закликали дати свідчення перед комітетами Палати. Ці комітети проводять розслідування щодо дій Трампа та його особистого адвоката Рудольфа Джуліані.

      WP також зазначає, що Маккінлі був занепокоєний через Марі Йованович, посла США в Україні. Її Помпео відкликав, коли ЗМІ звинуватили дипломатку у нелояльності.

      Чому Трампу загрожує імпічмент?

      • Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини США Новини політики Майк Помпео Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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