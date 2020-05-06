Коболев назвал свою зарплату в "Нафтогазе" на время карантина

Одним из самых высокооплачиваемых руководителей государственных компаний в Украине является глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Однако из-за карантина ему резко ограничили уровень зарплаты.

Во время заседания правительства у Коболева спросили о его зарплате, которую он получил в апреле, сообщает 24 канал.

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Задала вопрос депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она же и уточнила, выполнил ли Коболев поручение Кабмина об ограничении зарплат до 47 тысяч гривен

"За апрель этого года моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен", – ответил Коболев.

Он добавил, что правление "Нафтогаза" и наблюдательный совет согласились ограничить свои зарплаты до того уровня, который установлен Кабмином на время карантина. И официально сообщили об этом еще 1 мая.

Напомним! Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц. Такое решение правительство приняло на заседании 29 апреля. В проекте постановления говорится, что решение должно вступить в силу со дня опубликования и применяться с 1 апреля 2020 года. Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 тысяч гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин. Карантин в Украине продлили до 22 мая.

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В феврале 2020 года стало известно, что зарплата Коболева составляет 1 миллион 41 тысячу гривен в месяц. При этом это лишь должностной оклад, без премий и надбавок.